Alperen'in ölümüyle ilgili davanın ikinci duruşması başladı (2)

\'VATANDAŞIN İŞİ GÖRÜLSÜN DİYE ALDIK\'

İzmir\'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olmakla suçlanan sanıkların yargılandığı Karşıyaka 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın ikinci duruşmasında, ilk duruşmaya katılmayan sanıklardan sorumlu müdür B.G., savunmasını yazılı olarak hazırladığını belirterek, mahkeme heyetine sundu. Ardından Sakin ailesinin avukatı Fikret Türkyılmaz, sanık B.G.\'ye, \"Neden 36 ayı doldurmayanların kaydı yapıldı?\" diye sordu. B.G., \"Ben 36 ayı doldurmayan hiçbir öğrencinin kaydını yapmadım, yaptırmadım. Tam tersine bu işlemlerin yanlış olduğunu, bizim okulun bu çocuklara uygun olmadığını, bu işlemlerin yasal olmadığını kurucumuz Yurdagül İ.\'ye bildirdim; ancak Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bildirmedim. Fakat anne ve babaları çalışan bu çocukların velilerinin, çocukları almadığımız takdirde işlerini bırakmaları gerektiğini belirttiğini bana Yurdagül İ., söyledi. Bu yüzden vatandaşın işi görülsün, diye aldık. 36 aydan küçük çocukların okula alınmasında benim onayım yoktur. Bu, tamamen veliler ve kurucu arasındaki bir olaydır. Ben de vatandaş mağdur olmasın, diye bir şey yapmadım\" dedi.

Minik Alperen\'in babası Serkan Sakin\'in \"Eşim ve ben, Alperen\'i okula yazdırırken, Bekir bey, bizzat oradaydı. Hatırlıyor mu bizi?\" sorusu üzerine sanık B.G., hatırlamadığını söyledi.

\'SİGARA İÇMEYE GİTSEM BELKİ ALPEREN\'İ GÖRECEKTİM\'

Sanığın ifadesinden sonra tanıklar, dinlenmeye başlandı. Tanık olarak dinlenen aynı okuldaki öğrenci velisi Veli Kara, \"Olay günü biz, okuldaydık. Benim kızımın doğum günü partisi vardı. Saat 10.00 gibi okula pasta getirdim. Daha sonra çocukları bahçeye aldılar. Çocuklar, pastalarını yediler. 15 dakika kadar da müzik çaldı. Ondan sonra da çocukları okulun içine aldılar, biz de öğrenci velisi olarak okuldan ayrıldık\" diye konuştu.

Serkan Sakin\'in \"Parti sırasında servis aracının yanında sigara içen oldu mu?\" sorusu üzerine tanık Kara, \"Ben, günde 3 paket sigara içen biriyim. O gün, parti sırasında, sigara içmek için bahçe kapısından dışarı çıkarken, fotoğraf çekimi için beni çağırdılar. Sigara içmeye gidemedim. Beni en kahreden olay da bu oldu. Sigara içmeye gitsem belki Alperen\'i görecektim\" diye yanıt verdi.

Avukatların, okula 36 aydan küçük çocukların kaydının alınmadığını bilip bilmediğini sorduğu Kara, \"36 aydan küçükleri almadıklarını bilmiyorduk. Benim kızım, 2 yaşında kreşe başladı\" dedi.

Ara verilen duruşmaya öğleden sonra tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.