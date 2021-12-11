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Spor

Alperen Şengün'ün kariyer rekoru kırdığı maçta Houston mağlup oldu

Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı

11 Aralık 2021 09:25

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti.

Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 13 sayı, 1 ribaunt ve 4 asistlik performans ortaya koyduğu mücadelede ise Cleveland Cavaliers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-106 yendi.

NBA'de gecenin sonuçları

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 124-123

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 106-93

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 105-113

Toronto Raptors-New York Knicks: 90-87

Houston Rockets-Milwaukee Bucks: 114-123

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 106-123

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 109-93

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 95-116

Phoenix Suns-Boston Celtics: 111-90
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