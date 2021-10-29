Alperen Şengün'ün 14 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Furkan Korkmaz ve Alperen Şengün de takımları adına sahadaydı.
Philadelphia 76ers, Detroit Pistons'ı 110-102 yenerek 3. galibiyetini aldı. Geçtiğimiz sezonun play-offlarında dizinden geçirdiği ameliyatın izlerini silmeye çalışan Kamerunlu yıldız, 30 sayı-18 ribaundla double-double yaptı.
18 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 7 sayı-1 ribaund-2 asist-1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.
Houston Rockets'ın Utah Jazz'e 122-91 yenildiği maçta 23 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 14 sayı-5 ribaund ve 3 top çalma ile oynadı.
Gecede alınan diğer sonuçlar şöyle:
Washington Wizards 122 - 111 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 103 - 104 New York Knicks
Dallas Mavericks 104 - 99 San Antonio Spurs
Golden State Warriors 101 - 104 Memphis Grizzlies