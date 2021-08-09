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Spor

Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne iyi başladı

09 Ağustos 2021 10:15

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'nde Houston Rockets formasıyla parkeye çıktığı ilk maçta "double-double" yaptı.

Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.

 

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