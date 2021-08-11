NBA Draft'ında Houston Rockets'ın 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Milli basketbolcu, Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 yendiği maçta performansı ile dikkat çekti.
Houston Rockets'ın 111-91 galip ayrıldığı maçta 24 dakika 49 saniye süre alan Alperen Şengün, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.
Yaz Ligi'ndeki ilk maçında takımının Cavaliers'ı 84-76 yendiği karşılaşmaya da ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yapmıştı.