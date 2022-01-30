Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile çalışıyor

Houston Rockets'ta performansıyla göz dolduran Alperen Şengün, bireysel idmanlarını tarihin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olan NBA efsanesi Hakeem Olajuwon, namıdiğer “Hakeem the Dream” ile yapıyor.

NBA’de ilk senesini geçiren 19 yaşındaki temsilcimiz Alperen Şengün, 16. sıradan seçildiği Houston Rockets camiasında çok kısa sürede benimsendi.

Taraftarlar arasında çok sevilen sempatik oyuncu, göz dolduran performansıyla NBA medyası ve efsanelerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Milli basketbolcu Alperen, bireysel idmanlarını tarihin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olan Hakeem Olajuwon, namıdiğer “Hakeem the Dream” ile yapıyor.

Houston Rockets'ta milli basketbolcunun idman görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

"Dream Shake" hareketi

Hakeem Olajuwon'ın, 19 yaşındaki basketbolcuya, kendisiyle özdeşleşmiş pota altında durdurması neredeyse imkansız olan "Dream Shake" hareketini gösterdiği görüntüler de yayınlanan klipte yer aldı.

"Komple bir oyuncu olmak için kendini sahada özgür hissetmelisin"

Nijerya asıllı eski basketbolcu, Alperen'e "Komple bir oyuncu olmak için kendini sahada özgür hissetmelisin" öğüdünde de bulundu.

Alperen Şengün ile yaptıkları antrenman hakkında konuşan Hakeem, "Onu oynarken izledim. Çok güçlü gözüküyor. Ancak bizim ihtiyacımız olan, top kontrolünü ve dönüş hareketlerini geliştirmek” ifadesini kullandı.

Lebron James, Kobe Bryant ve Yao Ming'i de çalıştırmıştı

Olajuwon, 1984 yılında Michael Jordan, Charles Barkley ve John Stockton gibi basketbolcuların arasından sıyrılan NBA draftında ilk sırada yer almıştı.

Hakeem Olajuwon, daha önce Lebron James, Kobe Bryant ve Yao Ming gibi isimlerin bireysel antrenörlüğünü de yapmıştı.