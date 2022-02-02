Alperen Şengün, NBA All-Star'da

2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets'ı tarafından seçilen Alperen Şengün, 18-20 Şubat tarihleri arasında Cleveland'da düzenlenecek NBA All-Star hafta sonunda yer alacak.

NBA, Alperen Şengün'ün çaylak takımında yer alacağını açıkladı. Bu seneki organizasyonada NBA'in gelişim ligi G-League'den de dört oyuncu seçildi.

Bu sezon ortalama 18 dakika sahada kalan Alperen Şengün, 8.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Asistan koçlar tarafından seçilen kadrolar şöyle:

Rookies:

Scottie Barnes (Toronto Raptors), Cade Cunningham (Detroit Pistons), Ayo Dosunmu (Chicago Bulls), Chris Duarte (Indiana Pacers), Josh Giddey (Oklahoma City Thunder, Jalen Green (Houston Rockets), Herbert Jones (New Orleans Pelicans) Davion Mitchell (Sacramento Kings), Evan Mobley (Cleveland Cavaliers), Alperen Şengün (Houston Rockets), Jalen Suggs (Orlando Magic), Franz Wagner (Orlando Magic)

Sophomores:

Precious Achiuwa (Toronto Raptors), Cole Anthony (Orlando Magic), LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Desmond Bane (Memphis Grizzlies),Saddiq Bey (Detroit Pistons), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Sacramento Kings), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jaden McDaniels (Minnesota Timberwolves), Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers), Isaiah Stewart (Detroit Pistons), Jae'Sean Tate (Houston Rockets)

G-League'den seçilen oyuncular:

MarJon Beauchamp, Dyson Daniels, Jaden Hardy, Scott Henderson