Alperen Şengün'lü Houston Rockets, 15 maçlık mağlubiyet serisine son verdi

NBA'de Houston Rockets, Chicago Bulls'u 118-113 yenerek, 15 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Maçta Alperen Şengün, Rockets adına 13 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle katkı verdi.

NBA'de Houston Rockets'ın 15 maçlık yenilgi serisi Chicago Bulls maçıyla birlikte sona erdi. Danuel House Jr'ın 18, Christian Wood'un 16 sayı ve 10 ribaunt'luk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadığı maçta; Alperen Şengün, 16 dakika süre aldı, karşılaşmayı 13 sayı, 4 ribaunt ve 2 de asistle tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle takımının son üç maçında forma giyemeyen Kevin Porter Jr ise 14 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistle takımına katkı yaptı.

Chicago'da Zach LaVine'in 28, Lonzo Ball'un 19, DeRozan'ın 17 sayısı yenilgiyi önleyemedi.