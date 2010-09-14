-ALPEREN OCAKLARINDAN İMALI AÇIKLAMA MALATYA (A.A) - 14.09.2010 - Alperen Ocakları Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ayetullah Geçen, Hristiyan aleminin, Hristiyan coğrafyasında yaşayan Müslümanlar kadar, Müslüman coğrafyasında yaşayan Hristiyanların olduğunu unutmaması gerektiğini bildirdi. Geçen, düzenlediği basın toplantısında, Amerika'da 11 Eylül saldırıları bahane edilerek, Kur'an-ı Kerim'in ateşe verilmesinin kabul edilemez bir davranış olduğunu belirtti. ABD'de 6 kişilik bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştirdiğini ifade eden Geçen, şöyle dedi: ''Bu grup, Hristiyanlara ve Yahudilere yönelik nefret içerdiğini iddia ettiği bazı ayetler bulunan Kur'an-ı Kerim sayfalarını okuduktan sonra yırtmıştır. Bu duruma polisin müdahale etmediği bilinmektedir. Ayrıca Amerika'da bir rahip ve yardımcısı 11 Eylülü protesto etmek amacıyla Kur'an-ı Kerim ateşe verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, üzerinde Muhammed yazılı bir kitap da ateşe verildikten sonra yere fırlatılmıştır. Hristiyan alemi, Hristiyan coğrafyasında yaşayan Müslümanlar kadar, Müslüman coğrafyasında yaşayan Hristiyanların olduğunu unutmamalı.'' Tarih sürecine bakıldığı zaman Osmanlının gayrimüslimlere göstermiş olduğu hoşgörünün takdire şayan olduğunu dile getiren Geçen, ''İslam dünyasının gösterdiği bu hoşgörü karşısında bu yapılanlar dinler arası diyalog saçmalığının bir ürünüdür. İslam aleminin duyarsızlığı devam ettiği sürece bu tür olaylar yaşanmaya devam edecektir'' diye konuştu.