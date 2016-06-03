Alperen Ocakları, Yazıcıoğlu’nun temsili tabutuyla yürüdü

Eskişehir'de Alperen Ocakları üyeleri, 7 yıl önce içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk Bayrağı sarılı temsili tabutuyla ’Adalet İstiyoruz’ yürüyüşü yaptı. Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Eskişehir İl Başkanı İbrahim Öncü, “Maalesef hukuk, bu geçen süre zarfında adaleti tam tesis edememekle birlikte davanın akamete uğratılması için elinden gelen her türlü engellemeyi siyaset ve bürokrasi ile birlikte yaptı” diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Alperen Ocakları üyeleri, akşam saatinde Hamamyolu Caddesi Yediler Parkı’nda toplandı. 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun temsili tabutunu ve çeşitli yazıların olduğu dövizleri taşıyan gruptakiler, Çarşı Camii’nde doğru yürüyüşe geçti. Aralarında BBP yöneticilerinin de bulunduğu gruptakiler, tekbir getirip Çarşı Camii önüne kadar yürüdü.

Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Eskişehir İl Başkanı İbrahim Öncü yaptığı konuşmada adalet istediklerini söyleyerek şöyle dedi:

"Muhsin başkanımızı sonsuzluğun sahibine uğurlayalı bugün tam 2 bin 626 gün oldu. Maalesef hukuk, bu geçen süre zarfında adaleti tam tesis edememekle birlikte davanın akamete uğratılması için elinden gelen her türlü engellemeyi siyaset ve bürokrasi ile birlikte yaptı. Üzülerek ifade etmek isteriz ki; bu davanın namus borcu olduğunu, bu davayı çözmenin bir kardeşlik hukuku olduğunu söyleyenlerin dava ile ilgili bırakın bir adım atmayı, bilirkişi raporlarına bile müdahale ederek çarpıtmaya ve davayı kapatmak için girişimlerde bulunduklarına şahit olmaktayız. bizler şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun evlatları olarak bu davayı kanımızın son damlasına, son nefesimize kadar takip etmekte kararlıyız."

Yapılan konuşmaların ardından Alperen Ocakları üyeleri dağıldı.