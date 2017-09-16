Alperen Ocakları: Kerkük için meydanlardayız

ANKARA, (DHA)- ALPEREN Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, yarın birçok ilde teşkilatları öncülüğünde eş zamanlı yapılacak Kerkük mitingine herkesin katılmasını istedi.

Genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Murat Aslan, Alperen Ocakları olarak Türkmeneli\'ndeki soydaş ve Türkmen Cephesi\'nin sonuna kadar yanında ve destekçisi olduklarını anlattı. Aslan, 15 Temmuz’da selaları beklemeden milleti vatan savunmasına iten hassasiyetin bugün Kerkük için de ortaya çıktığını ifade ederek şöyle dedi:

\"Nasıl ki geçtiğimiz yıl Bayırbucak’taki Türkmen kardeşlerimiz zulüm görürken binlerce Türk evladı gönüllü cepheye gitmek için bizlere müracaat ettiyse, bugün de Kerkük’ün Türk yurdu olduğunun bilincinde olan yüzlerce vatandaşımız son bir haftadır yoğun bir istekle genel merkezimize Kerkük’e gitmek için başvurmuş ve herhangi bir savaş durumunda Kerkük için canlarını feda edeceklerini dile getirmişlerdir.\"

\"KERKÜK İÇİN MEYDANLARDA OLACAĞIZ\"

Türkiye\'nin birçok ilindeki teşkilatlara seslenen Aslan, Kerkük’te bir çatışma durumu olduğunda Alperenler\'in Türk milleti ile beraber fiili olarak orada bulunacağını ifade ederken şöyle devam etti;:

\"Kerkük için ölümü göze aldığını söyleyip, bu referandumu fiiliyata dökeceğini zannedenlere Kerkük’ü mezar etmek boynumuzun borcudur. Nasıl ki şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu dün Bosna’da, Kosova’da, Azerbaycan’da, Çeçenistan’da siperlerdeydi, biz de bugün Kerkük için şehit olmayı, siperlere atılmayı şeref biliriz. Kimse Kerkük ve Türkmeneli üzerinde hayaller kurmasın, bu büyük Türk milleti sizin hayallerinizi kabusa çevirmeyi de çok iyi bilir. Ayrıca buradan aziz milletimize, 17 Eylül Pazar günü Alperen Ocakları genel merkezimizin talimatıyla Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde teşkilatlarımızın öncülüğünde eş zamanlı olarak yapılacak olan Kerkük Mitingleri için çağrı yapıyorum.\"

Kuzey Irak\'taki bölgesel Kürt yönetimi başkanı Mesut Barzani\'yi sert bir dil ile eleştiren Aslan, \"Her kim ay-yıldızlı gök bayrağımızı Kerkük semalarından indirip, kendi paçavrasını Kerkük semalarına asmaya kalkarsa, karşısında Alperen’leri ve aziz Türk milletini bulacaktır. Bizler vatan uğruna can vermeyi şeref bilmiş bir ecdadın torunlarıyız. Kerkük’ten taviz vermek, Diyarbakır’ı, Sivas’ı, Ankara’yı düşmana teslim etmektir. Kerkük meselesi ne bir parti meselesi, ne de kuru bir hakimiyet mücadelesidir, Kerkük meselesi milli güvenliğimizin mihenk taşı, tüm dünyadaki Türk milletinin var olma kavgasıdır\" dedi.



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