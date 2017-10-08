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Politika

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mircan: Hükümetin kararını destekliyoruz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ALPEREN Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mircan, Suriye'nin İdlib kentine yönelik harekatla ilgili, “Hükümetin almış olduğu bu karar, çok önemli bir karar

08 Ekim 2017 16:51

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - ALPEREN Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Kürşat Mircan, Suriye\'nin İdlib kentine yönelik harekatla ilgili, “Hükümetin almış olduğu bu karar, çok önemli bir karar. Geç alınmış bir karar. Destekliyoruz\" dedi.
Yalova Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanlığı\'nın devir teslim törenine katılan Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mircan, burada yaptığı konuşmada İdlib operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Operasyonun çok daha önceden yapılması gerektiğini savunan Mircan, \"Şimdi orada DEAŞ, PYD gibi Amerika’nın da desteklediği örgütler var. Bunlar, Akdeniz’e koridor oluşturmaya çalışıyorlar. Daha önce de Türkmen Dağı’ndan denediler. Hükümetin almış olduğu bu karar, çok önemli bir karar. Geç alınmış bir karar. Daha önceden yapılsaydı belki böyle sıkıntı olmazdı; diye düşünüyoruz. Allah, bütün güvenlik güçlerimizi korusun. Onların muzafferiyetlerini nasip etsin inşallah\" diye konuştu.
Kuzey Irak\'ta yapılan \'bağımsızlık referandumu\'yla ilgili de konuşan Mircan, \"Referandum, hem uluslararası hukuka hem de Irak’ın anayasasına aykırıdır\" dedi.
Yalova Alperen Ocakları Vakfı İl Başkanlığı devir teslim töreninde Tuncay Ekinci, görevini Mehmet İkbal Bilgili’ye teslim etti. Programa, BBP Yalova İl Başkanı Yusuf Avcı da katıldı.

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