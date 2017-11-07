Alper Yılmaz: "Alt yapı ve milli takım bizim için önemli"

İSTANBUL, (DHA)- ANADOLU Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, \"Türk basketbolunun problemleri ve Anadolu Efes\'in Türk basketbolundaki yeri” konulu Medya Sinerji Toplantısı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“MİLLİ TAKIM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Euroleague haftalarındaki milli maç fikstürüne değinen Yılmaz, Euroleague’de oynayan takımlarımızın da ülkemizi temsil ettiklerini belirtti. Milli Takım\'ın herkes için çok önemli olduğunu söyleyen Alper Yılmaz ayrıca Milli Takım haftalarında oynanacak Zalgiris Kaunas maçlarında rakip takımın-Litvanya Milli Takımı’na Euroleague’de oynayan oyuncuların çağrılmaması nedeniyle tam kadro çıkacağını ve bunun da bir dezavantaja yol açacağını belirtti. Efes\'te milli oyuncular Doğuş Balbay ve Birkan Batuk yer alıyor.

Alper Yılmaz, Milli Takım kadrosuna çağrılan oyuncuların zor durumda kaldığını da medya mensuplarıyla paylaştı.

“ANADOLU EFES, SADECE BİR SPOR KULÜBÜ DEĞİL”

41 yıllık bir organizasyon olarak kendilerini sadece bir spor kulübü olarak görmediklerini söyleyen Yılmaz, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçlarında basketbolseverlere eğlence dolu sosyal deneyim sunduklarını ifade etti.

“Kulübümüzde, Anadolu Efes kültürüne sahip isimler istihdam ediliyor”

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak daha önce Anadolu Efes’te görev yapmış isimleri istihdam etmeye önem verdiklerini de söyleyen Yılmaz, altyapı organizasyonuna önem vermeyi sürdüreceklerini de vurguladı.

\"ALT YAPI ÖNEMİ DEVAM EDİYOR\"

Şu an Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde oynayan birçok Türk oyuncunun Anadolu Efes altyapısından yetişmiş olduğunu açıklayan Alper Yılmaz, bu sezon A Takım Kadrosu\'nda kendi altyapılarından yetişmiş beş oyuncunun yer aldığını da söyledi.

Yılmaz, 2015-2016 sezonunda altyapı kategorilerinde düzenlenen altı Türkiye Şampiyonası’nın üçünü kazandıklarını medya mensuplarıyla paylaştı.

“DENGELİ BÜTÇE İLE HAREKET EDİYORUZ”

Alper Yılmaz, kulüp bütçesi ile ilgili şu bilgileri de medya mensuplarına aktardı:

“Anadolu Efes Spor Kulübü olarak gelir-gider dengesine çok önem veriyoruz. Sezonluk bütçelerimizi de bu doğrultuda belirliyoruz. Son iki sezondur çeşitli nedenlerle bütçelerimizde yaklaşık yüzde 42’lik küçülmeye gittik. Ancak bu duruma rağmen geçtiğimiz sezon Euroleague’de başarılı bir performans gösterdik. Final Four’un bir galibiyet uzağında kaldık.

Bu sezon başında da bütçemiz doğrultusunda potansiyele sahip yeni oyunculara yöneldik. Kariyeri düşüşe geçmiş isimlerin aksine genç ve gelecekte çok büyük işler başarabilecek oyuncuları tercih ediyoruz. Bu sezonki başarı kriterimiz, Turkish Airlines Euroleague’de Play-Off’a ulaşmak olacak. Euroleague’de bütçe sıralamasında 16 takım arasında 10 ya da 11\'inci sıradayız.”

Yılmaz, NBA takımlarının bütçelerinin yükselmesi ve Çin Ligi takımlarının da yüksek maliyetli transfer yapması sebebiyle Euroleague takımlarının transfer piyasasında işlerinin zorlaştığını vurguladı.

“YABANCI KURALI, GENÇ OYUNCULARIN YETİŞMESİ İÇİN ENGEL DEĞİL”

Genel Direktör Yılmaz, medya mensuplarının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki mevcut yabancı sınırlamasıyla ilgili sorularını da şu şekilde yanıtladı:

“Türk takımlarının son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar, yabancı sınırlamasıyla ilgili bize önemli veriler sunuyor. Ayrıca mevcut yabancı sınırlamasının genç Türk oyuncuların yetişmesi için engel teşkil ettiğini düşünmüyoruz. Ancak Türk takımları olarak yabancı transferi yaparken genç oyuncularımızı geliştirecek isimleri tercih etmemiz gerekiyor. Son dönemde birçok takımımızda da Türk oyuncuların süre bulması bizi sevindiriyor.”

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