Alper Potuk'a sürpriz talip

İzmir ekibi Göztepe, Fenerbahçe'de aradığını bulamayan Alper Potuk'u transfer etmek istiyor.

Alper Potuk, devre arasında Rizespor ve Konyaspor tarafından istendi. Fenerbahçe yönetimi de gitmesi için baskı yaptı ancak 28 yaşındaki oyuncu, babasının tedavisi için İstanbul’da kalmayı tercih etti. Kadro dışı bırakılan Alper’e yeni sezon için bir talip daha çıktı.

Göztepe’nin, eski günlerine dönmek isteyen orta saha oyuncusu için girişimlere başladığı öğrenildi. İzmir ekibi, sözleşmesi 2022’de bitecek olan Alper Potuk için Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.