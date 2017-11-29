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Alper hocayı kızdıran 'sakatat' yorumu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ORGAN naklinin simge isimlerinden Prof

29 Kasım 2017 15:49

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ORGAN naklinin simge isimlerinden Prof. Dr. Alper Demirbaş, bu yıl 400\'üncü böbrek naklini gerçekleştirdiklerine yönelik sosyal medya paylaşımının altına yapılan \'sakatat\' yorumuna sert tepki gösterdi.
Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş, facebook hesabında 2017 yılının 400\'üncü böbrek ve 50\'nci karaciğer naklini gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı. Takipçilerinin çeşitli yorumlarla teşekkür ettiği Prof.Dr. Demirbaş, A.H.Y. adlı takipçinin yorumuna ise büyük tepki gösterdi. A.H.Y. paylaşımın altına, \'Sakatatta sizi tek geçerim hocam\' yorumunda bulundu.
Bu yoruma sinirlenen Prof. Dr. Demirbaş, \'Sakatat? Bu ne küstahlık. Gece saat 3.37 ve hala ameliyathanede bir insan kurtarmaya çalışıyoruz. Ettiğiniz lafa bakın. Organ nakline ihtiyacınız olursa size manda sakatatı naklederiz\' sözleriyle tepkisini dile getirdi.
A.H.Y.\'nin yorumu, diğer takipçilerin de tepkisini çekti.

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