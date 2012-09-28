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Yaşam

Alper Görmüş'ten Taraf yazarına 'sıfat terörü' eleştirisi

Alper Görmüş, Kayıp Şehir dizisinin senaristi için 'yaşlı gay yazarımız' ifadesini kullanan Barbaros Altuğ'u eleştirdi

28 Eylül 2012 19:30

Taraf gazetesi yazarı Alper Görmüş, "Kayıp Şehir" dizisi hakkında yazı kaleme alan Taraf gazetesi yazarı Barbaros Altuğ'u kullandığı ifadeler nedeniyle eleştirdi. Dizinin senaristi için "yaşlı gay yazarımız" ifadesini kullanan Altuğ için Görmüş, "Ben, bu gazetenin bir parçası olarak, Altuğ’un pervasızca sergilediği sıfat teröründen derin bir utanç duydum" dedi.

Alper Görmüş, "Taraf yazarının sıfat terörü" başlığıyla yayımlanan (28 Eylül 2012) yazısında Taraf gazetesi yazarı Barbaros Altuğ'u eleştirdi.

Alper Görmüş, "Ben, bu gazetenin bir parçası olarak, Altuğ’un pervasızca sergilediği sıfat teröründen derin bir utanç duydum. Şu da var: Bir gazetenin yazarının ayıbı sadece kendisini değil gazeteyi de bağlar. Dolayısıyla Taraf yazıişlerinin bu türden ağır ihlallerin gazetede yer almasını önlemek için çok daha dikkatli olması gerekir" diye yazdı.

Barbaros Altuğ, 23 Eylül 2012 tarihli "Mozaik aile" başlıklı yazısında "Evet, halkımızın beklediği 'bir gay fantezisi olarak hamalla seks'i de diziye sokmayı başardılar böylece 'kadın' dostu yaşlı gay yazarlarımız. Hayıflandığım konu: Keşke Halil Ergün’e de bir rol verselerdi! Seyyal götürmemiş belli ki..." ifadesini kullanmıştı.

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