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Alper D: Terörde sanatçı duyarlılığı şart

İstanbul'da düzenlediği etkinlikte sahne alan R&B dünyasının yeni yıldızı Alper D...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte sahne alan R&B dünyasının yeni yıldızı Alper D, “Terör ülkemizin bitmek bilmeyen belası. Böyle günlerde birbirimize daha çok kenetlenmeli, şarkılarımızı savaşı lanetlemek için söylemeliyiz” dedi.



Başarılı bir çıkış yapan reggeaton müziğinin genç yeteneği Alper D, İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği “Çarşamba Nöbeti” isimli etkinliğe katıldı.

Olivium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen ve onlarca engelli çocuk ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, Alper D “Karnaval” albümünden şarkılarını seslendirdi. 

Engelli çocuklar için tasarlanan kartpostallarını imzalayan sanatçı, duygulu anlar yaşadı. Böyle bir etkinlik için kendisini davet eden dernek yönetimi ve alışveriş merkezine teşekkür eden Alper D, “Ülkemize yönelik terör saldırılarının yaşandığı şu günlerde, birbirimize sarılıp şarkılarımızı savaşa inat söylemeye devam etmeliyiz. Memleketin hangi sokağına isterseniz gelir ve şarkılarımı söylerim” diyerek sanatçıların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.


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