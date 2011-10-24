Alper D: Terörde sanatçı duyarlılığı şart

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Başarılı bir çıkış yapan reggeaton müziğinin genç yeteneği Alper D, İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği “Çarşamba Nöbeti” isimli etkinliğe katıldı.Olivium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen ve onlarca engelli çocuk ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, Alper D “Karnaval” albümünden şarkılarını seslendirdi.Engelli çocuklar için tasarlanan kartpostallarını imzalayan sanatçı, duygulu anlar yaşadı. Böyle bir etkinlik için kendisini davet eden dernek yönetimi ve alışveriş merkezine teşekkür eden Alper D, “Ülkemize yönelik terör saldırılarının yaşandığı şu günlerde, birbirimize sarılıp şarkılarımızı savaşa inat söylemeye devam etmeliyiz. Memleketin hangi sokağına isterseniz gelir ve şarkılarımı söylerim” diyerek sanatçıların duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.