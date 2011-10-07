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Alper D, Karnaval albümüyle müzik raflarında

Türkiye'nin ilk reggaeton albümü olma özelliği taşıyan KARNAVAL isimli albümüyle ALPER D....

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye'nin ilk reggaeton albümü olma özelliği taşıyan KARNAVAL isimli albümüyle ALPER D. en iyi çıkış yapan genç sanatçı olarak aday gösteriliyor. ALPER D.'ye canlı performanslarında dj sette Hande Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik ediyor.

R&B ile pop unsurlarını birleştiren reggaeton, ALPER D. ile Türkçe olarak hayat buluyor.

İstanbul’un alternatif gece kulüplerindeki canlı performanslarıyla öne çıkan ALPER D. ilk albümünün heyecanı içinde. Seyhan Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde müzik marketlerdeki yerini alan "Karnaval" isimli albümün süpervizörlüğünü Serdar Seki üstlendi.

Ülkemizde de çok sevilen “Kulüpte Bir Gece” isimli şarkısıyla çıkış yapan ALPER D.’nin klibi de Serdar Seki imzası taşıyor. Klip, kısa süre içinde 27,000’i Youtube’da, 15.000’i Dailymotion’da olmak üzere çeşitli video paylaşım sitelerinde 100.000 kez tıklandı.

'Dale Don Dale' şarkısıyla tanıdığımız dünyaca ünlü sanatçı DON OMAR tarafından desteklenen ALPER D, Don Omar'ın tüm dünyada hit olan 'Dile ( Otra Noche)' şarkısını “KUKLA” isminde Türkçe olarak coverladı.


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