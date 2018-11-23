Alpedo'dan reçetelere konu olan dondurma

İlkay DİKİCİ-Harun Uyanık/ İSTANBUL, (DHA)- Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında DHA\'ya konuşan Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, \"Kahramanmaraş’ta bademcik ameliyatı yapıldığı zaman doktorlarımız reçetesine Alpedo Kahramanmaraş dondurması yazıyor\" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17\'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO fuarında yer alan Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, fuarın çok güzel geçtiğini ve katılımdan memnun olduklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ DONDURMA ŞEHRİ

Kahramanmaraş\'ın bir dondurma şehri olduğuna dikkat çeken Kervancıoğlu, \"Biz de Alpedo markamızla MÜSİAD fuarında yerimizi aldık.Dondurma denince akla Kahramanmaraş, Kahramanmaraş denince de akla dondurmamızın şovları geliyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizi Alpedo Kervan markamızla ikramlar yapıyoruz ve Kahramanmaraş’ımızı tanıtıyoruz, çok mutluyuz ve gururluyuz”diye konuştu.

\"7 ÜLKE 72 BİN NOKTAYA HİZMET VERİYORUZ\"

7 ülkede 72 bin noktaya hizmet verdiklerini söyleyen Kervancıoğlu, “Şirketimiz 1960 yılında kuruldu.Şu anda 40 bin metrekare alanda teknoloji ile donatılmış bir tesisimiz ve 850 çalışanımız var. Ekibimiz ile bilrlikte hem Kahramanmaraş\'ı hem de şirketimizi çok güzel bir şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde 17 tane lojistik ağımız var bu noktalardan tüm Türkiye’ye satış yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

95 TON DONDURMA ÜRETİMİ YAPILIYOR

Sırlarının, keçi sütü, doğal salep ve Kahramanmaraş ustalığı olduğunu belirten Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş’ın dışında ne bu lezzeti ne de bu ustalığı bulabilirsiniz. Bizim şirketimizin gelecekteki planı 50 ülke 200 bin noktada olmak. Her sene bir hedef koyuyoruz. Şu anda şirketimizde 95 ton dondurma üretiyoruz. Dondurmalarımızı Türkiye’nin her tarafına satıyoruz. Ayrıca Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Çin\'e de ihraç ediyoruz\" diye konuştu.

\"HEM KAHRAMANMARAŞ’I HEM TÜRKİYEYİ TANITIYORUZ\"

Fuarı çok güzel bulduklarını söyleyen Kervancıoğlu, “Yurt dışından çok güzel bir katılım var. Gelen yabancı misafirlerimize hem Kahramanmaraş’ı hem Türkiye’yi tanıyoruz yetmedi dondurmamızı da tanıtıyoruz.Çok güzel bir fuar geçiriyoruz, mutluyuz,gururluyuz\" ifadelerini kullandı.

\"İLAÇ NİYETİNE REÇETEYE YAZILIYOR\"

Kahramanmaraş’ın bir dondurma kenti olduğunu sözlerine ekleyen Kervancıoğlu, “Kahramanmaraş diyince akla dondurma geliyor. Bunun içeriği keçi sütü, doğal salep ve usta olması gerekiyor. Bu üçü bir araya gelince devasa bir Kahramanmaraş dondurması elde ediyorsunuz. Bu dondurmamızın servisinde çatal, bıçak ile yenmesi gerekiyor. Kaliteli ve doğal bir dondurmanın ses getirmesi lazım. Kahramanmaraş’ta bademcik ameliyatı yapıldığı zaman doktorlarımızın ilk işi reçetesine Alpedo Kahramanmaraş dondurmasını yazıyor. Ürünümüz doğal olduğu için kışın da yazın da yediğimiz zaman hiçbir zararı yoktur” dedi.