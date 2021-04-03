Alpaslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş’ten ‘Andımız’ çağrısı: Çok tehlikeli bir oyunun içindeyiz, bu millî bir meseledir ve partizanca bakılmamalı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Alpaslan Türkeş'in kızı Sevenbige Çağrı Türkeş, Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na Danıştay kararıyla kaldırılan ‘Andımız’la ilgili açıklamalarda bulundu. “Zamanlama çok manidardır. Çok tehlikeli bir oyunun içindeyiz” diyen Çağrı Türkeş, “FETÖ nasıl aldattıysa ve adım adım 15 Temmuz'a nasıl gelindiyse bunu da o şekilde atılan adımlardan biri olarak nitelendiriyorum. Yöneticilerimiz bu yönden bakmalı ve Andımızın kaldırılmasını kesinlikle kabul etmemelidir” çağrısında bulundu.

Çağrı Türkeş, “Bu millî bir meseledir ve partizanca bakılmamalı, birlik için ele alınmalıdır. Millî birlik daha çok önem kazandı ve Andımız millî beka meselesidir. Devletimizin bekası için bu ant bize ve çocuklarımıza lazımdır” diye konuştu.

"Andımızın ilkeleri aynı zamanda Müslümanlığın ilkeleridir. Bu nedenle Andımıza karşı çıkmak aynı zamanda Müslümanlığın ilkelerine karşı çıkmak olur" diyen Sevenbige Çağrı Türkeş, Yeniçağ’dan Uğuroğlu’na şu açıklamalarda bulundu:

"Bunlar peygamberimiz Hz. Muhammed'in ahlak esaslarıdır. Peygamberimiz dinin bu esaslarına uymayan tam Müslüman sayılmaz der. Bu ilkelerden birincisi sevgidir."Sevgi" ilkesi hem insani hem de İslami açıdan çok genel olan ve karşı çıkılamayacak bir ilkedir. Çocuk sevgisini merhameti ve şefkati içinde bulundurur.

İkinci olarak "Doğruluk" geçer. Kur'an-ı Kerim'de de "özü sözü doğru olmak" ilkesi vardır ve birçok yerde geçer. Buna da karşı çıkmak mümkün değildir.

"Andımız sadece millî değil aynı zamanda dini ilkeleri de dile getirir"

Andımız sadece millî değil aynı zamanda dini ilkeleri de dile getirir. Andımızda geçen "çalışkanlık" yine peygamberimizin mühim ilkelerindendir. Dinimiz çalışmaya önem verir. "Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir" bu da İslamiyet'in baş ilkesi olan nefis terbiyesidir. Egoizmin üstüne çıkıp daha idealist insanlar yetiştirmek. Bu ant peygamber efendimizin ahlak ilkelerinin özünü ihtiva ediyor. O nedenle bu Ant'a karşı çıkmak sadece millî açıdan değil, dini açıdan da çok büyük ayıp ve yanlıştır.

Çocuklarımızın eğitimi açısından çok önemli, memleketimizin geleceği açısından da çok önemli bir Ant'tır. Gerçek Müslümanların bu ilkelere sahip çıkması gerekir. "Ülküm yükselmek, ileri gitmektir."

Yine peygamber efendimizin büyük savaş dönüşünde "asıl cihat şimdi başlıyor" sözü var. O sözle fiziki savaş bitti, kültür savaşı başlıyor demek istiyor. Aynı konudan Atatürk de bahsediyor. Atatürk, manevi ilkelere sahip çıkan, bunları savunan biridir. Atatürk, imanıyla bu başarıyı kazanmıştır. Atatürk, İslamiyet hakkında derin bilgilere sahiptir, saltanatın kaldırılması sırasında mecliste yaptığı konuşmada İslamiyet hakkında ne kadar bilgili olduğunu görüyoruz.

“Kaldırmak değil daha çok teşvik etmek gerek, zararı yok faydası var”

Peygamberimiz hilafet hakkında "benden sonra 30 yıl sürecek, sonrasında kanlı bir saltanata dönüşecektir" demiştir. Nitekim de öyle oluyor. Verdiği süre dört halifenin ölümüne denk geliyor. Ondan sonra hilafet dini bir müessese değil, siyasi bir müessese olarak elden ele geçiyor. Andımız, okula yeni başlayan çocuklara hem Cumhuriyet açısından hem de İslamiyet açısından pozitif mesajlar veriyor. Bu çocuklar için bir ihtiyaçtır, bir nevi koruma vasıtasıdır. Kaldırmak değil daha çok teşvik etmek gerek. Zararı yok faydası var. Bunu çocukların millî şuuruna yetiştirmek şarttır.

“Türk milletinin manevi bağlarını koparmaktır”

Güncel olarak çok tehlikeli bir ortamdayız. Papa'nın Irak'ı ziyareti, yayınlanan pullar ve üzerindeki haritalar tekrardan Büyük Ortadoğu Projesi'nin işlemekte olduğunu gösteriyor. Andımızın kaldırılmasının tekrardan gündeme getirilmesi, Türk milletinin manevi bağlarını koparmaktır.

“Zamanlama çok manidardır, çok tehlikeli bir oyunun içindeyiz”

Zamanlama çok manidardır. Çok tehlikeli bir oyunun içindeyiz. FETÖ nasıl aldattıysa ve adım adım 15 Temmuz'a nasıl gelindiyse bunu da o şekilde atılan adımlardan biri olarak nitelendiriyorum. Yöneticilerimiz bu yönden bakmalı ve Andımızın kaldırılmasını kesinlikle kabul etmemelidir.

Bu millî bir meseledir ve partizanca bakılmamalı, birlik için ele alınmalıdır. Millî birlik daha çok önem kazandı ve Andımız millî beka meselesidir. Devletimizin bekası için bu ant bize ve çocuklarımıza lazımdır."