Gaziantep ve Adana'da, 3 Mayıs akşamı camide itikafa girdikleri için, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul'un gözaltı süresi uzatıldı.

Üç yıl önce düzenlenen operasyon sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atadığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından 2 Mayıs akşamı Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı.

Gaziantep'te polisin camiye girerek, biber gazı sıkarak gözaltına almasının ardından Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul ve 400 kişi gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin bazıları serbest bırakıldı, Alparslan Kuytul ve bazı şüphelilerin gözaltı süresi uzatıldı. Bugün sabah saatlerinde Adli Tıp Birimi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Alparslan Kuytul ve beraberindekiler daha sonra tekrar emniyete götürüldü.

Ne olmuştu?

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin, itikafa giren vatandaşlara caminin içine girerek biber gazı sıkmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına emekliliğini istemişti.