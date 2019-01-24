Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

Adana Furkan Eğitim ve Himet Vakfı davasında, 20 yıl hapis istemiyle yargılanan Alparslan Kuytul tahliye edildi.

Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul ve beraberindeki 43 sanığın yargılanmasına Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Bolu Cezaevi’nde yatan ve SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilgi Sistemi) ile Adana’da görülen duruşmaya katılan Kuytul, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatını talep etti.

Gazete fersude'de yer alan habere göre, mahkeme, yurt dışı yasağı koyarak Alparslan Kuytul, Veysel Dörtgöz, Ali Alagöz’ün tahliyesine karar verdi.

Kuytul’un 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından 20 yıl hapsi isteniyordu.