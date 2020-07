Alp Yalman'dan Fatih Terim'e 'Gel başkan ol' teklifi

Galatasaray'da eski başkanlardan Alp Yalman'ın Fatih Terim ile sürpriz bir görüşme yaptığı ve "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor." dediği öğrenildi. Terim ise mevcut koşullar gereği böyle bir göreve sıcak bakmadığı ifade edildi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; eski başkan Alp Yalman üzerinden Terim'e teklif gittiği ortaya çıktı.



Yalman'ın tecrübeli çalıştırıcıya, "Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam" dediği öğrenildi.

Fatih Terim uygun bulmadı

Alp Yalman'dan gelen ve camianın önemli isimlerinin de destek verdiği projeyi Teknik Direktör Fatih Terim şu an için uygun görmedi.



Ortada bir seçim olmaması, teknik direktör olarak hocanın şampiyonluk yolunda çok önemli bir görevinin bulunması ve her şeyden önemlisi Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nedeniyle Fatih Terim'in böyle bir adımı ne şık ne de doğru bulduğu öğrenildi.



Terim'in bu nedenlerden dolayı böyle bir zamanda adının başkanlık için geçirilmesinden rahatsızlık duyacağını Alp Yalman'a ilettiği kaydedildi.