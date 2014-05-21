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Alp Gürkan için yakalama talebi reddedildi

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma'daki maden faciasının ardından başlatılan soruşturmada Soma Holding patronu için yakalama kararı çıkmıştı

21 Mayıs 2014 15:09

Soma'daki maden faciasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Mahkeme, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan'a yakalama kararı talebini reddetti.

NTV'nin haberine göre, savcılığın Alp Gürkan hakkında yakalama kararı talebini mahkeme heyeti, "Şirkette pay sahibi olması olaydan sorumlu olduğu anlamına gelmez" diyerek reddetti.

Kazadan kurtulan işçilerin adliyede savcıya ifade verme işlemi ise sürüyor. 

Öte yandan kaymakamlık binası önünde dün öğle saatlerinde bir grup madencinin başlattığı oturma eylemi de devam ediyor.

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