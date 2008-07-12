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Spor

Alonso için geri sayım

Fenerbahçe Aurelio'dan boşalan orta alana dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Xabi Alonso'yu dahil etmek için kolları sıvadı

12 Temmuz 2008 03:00



Teknik Direktör Aragones, ardından La Liga'nın gol kralı Güzia ile anlaşan Fenerbahçe şimdi bir İspanyol'u daha gündemine aldı !..  İspanya Milli Takımından Senna ile görüştüğü bilinen Fenerbahçe Yönetiminin bugün de bir başka İspanyol Xabi Alonso'yu gündemine aldığı iddia edildi.
 
İtalya'da Seria A'dan haberler veren "Tuttomercato" isimli internet sitesi, Fenerbahçe'nin Juventus ile birlikte Xabi Alonso'nun peşinde olduğunu ancak İtalyan Kulübünün bu transferden vazgeçmesi ile sarı lacivertlilerin yanlız kaldığını yazdı.
 
2004 yılında Liverpool ile 8 yıllık anlaşma imzalayan ve bu tarihten beri ingliliz kulübünde ön libero mevkiinde forma giyen Xabi, 1.83 boyunda ve 26 yaşında. Teknik Direktör Aragones tarafından İspanya Milli Takımına da çağrılan başarılı oyuncunun Liverpool ile 2012 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Spor Servisi)

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