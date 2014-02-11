Üç gazeteciyi kovduran haberdeki Sedef bebek 19 gün sonra ölmüş!

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çektiği gerekçesiyle Habertürk'ten 3 gazetecinin kovulmasına sebep olduğu iddia edilen ‘Bu mu sağlıkta çağ atladığını iddia eden Türkiye’ başlıklı habere konu olan Sedef Sahra Çoban’ın 11 Ekim 2013’te hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Habertürk gazetesinin 24 Eylül 2013 tarihli sayısında, 24. sayfada yer alan "Bu mu sağlıkta çağ atladığı iddiasında olan Türkiye" başlıklı sağlık haberinin ardından rahatsızlığını Ciner Medya Grubu Yöneticisi Mehmet Fatih Saraç'a ilettiği konuşmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki gece internete düşen konuşmalarda Erdoğan'ın şikayetinin ardından Saraç, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'yı arayarak gereğinin yapılmasını istiyordu. Konuşmaların sonunda Saraç, Başbakan'ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ı arayarak üç gazetecinin işten çıkarıldığı bilgisini veriyordu.

19 gün dayanabildi

Habere konu olan Sedef Sahra Çoban’ın Habertürk’ün 24 Eylül 2013 tarihinde 24’üncü sayfasında yer alan ‘Bu mu sağlıkta çağ atladığını iddia eden Türkiye’ başlıklı haberinden tam 19 gün sonra öldüğü ortaya çıktı.

Zaman ve Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikamet eden Erhan Çoban (40) berberlik yaparak ailesini geçindiriyor. 13 yıllık evli olan Çoban’ın üçüncü çocuğu doğum sırasında yaşanan sorunlar sebebiyle mosmor doğmuş ve başka bir hastaneye sevk edilmiş. İlk 7 ayını yoğun bakımda geçiren Sedef Sahra’nın beyninde hasar meydana gelmiş. Hastaneden taburcu edildikten sonra geçen 3 yıl içinde sadece 700 gram alan bebek, hiçbir gelişme gösterememiş. Yüzde 99 engelli raporu verilen ve hiçbir fonksiyonu olmayan Sedef Sahra, yaşama belirtisi olarak sadece nefes almış. Bu süreçte ailenin en büyük isteği, çocuklarının bu duruma düşme sebebini öğrenmek olmuş ama bir sonuç alamamış. Erhan Çoban, doğum yapılan hastanede yoğun bakım ünitesinin olmayışını, doktorun zamanında sezaryene dönmemesini ve başka bir hastaneye geç sevk edilmelerinin nedenlerini sorgulamış. Bu yüzden doğumu yaptıran doktor ve hastaneyi mahkemeye vermiş.

Erhan Çoban, kızının dramını gündeme getirebilmek için medya kuruluşlarını aramış. 24 Eylül 2013 tarihinde, Habertürk Gazetesi ‘Bu mu sağlıkta çağ atlayan Türkiye’ başlıklı haberle Sedef Sahra’nın dramını gündeme getirmiş. Bunun üzerine bazı yetkililer, Çoban’ı aramış. Çoban, “Bu sadece aramada kaldı, pek bir gelişme olmadı” diyor.

Sedef Sahra, 11 Ekim 2013’te evinde hayatını kaybetmiş. Darıca Nene Hatun Mezarlığı’na defnedilen Sedef Sahra’nın mezar taşında, “Ardahan Göle. Hayırlı evladım Sedef Sahra Çoban. 02.12.2010-11.10.2013” yazıyor.