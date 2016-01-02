'Alo Psikolog' hattı tartışma yarattı

Türkiye'de psikoloğa çeşitli nedenlerden dolayı gitmek istemeyenler sayesinde yeni bir sektör oluştu; "Alo psikolog hattı". Ancak telefonla psikolojik destek sunmanın doğru olup olmadığı tartışma konusu.

'Alo Psikolog' Hattın kurucusu Esat Başaran, Bakanlık izni gerekmediğini savunsa da yetkililer yalnızca psikolog ve psikiyatrların, telefondan danışmanlık hizmeti verebileceğini söyleyerek, "Telefondan terapi ve tedavi yaparsa ya da reçete yazmaya kalkarsa hapis cezası var” dedi.

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre; hattın kurucusu psikolog Esat Başaran, 2 ay önce hizmet vermeye başlayan hattın dakikasının 5 lira olduğunu, sadece geçen hafta içinde 3 bin 389 kişinin aradığını söyledi.

8 engelli psikolog da hizmet veriyor

“Kimliğinin afişe olmasından korkanlar, psikoloğa gitmeye vakti olmayanlar ve deli doktoruna gidiyor yaftasından çekinenler bu hattı kullanıyor” diyen Başaran, “Telefonla bu işi yaptığınızda tüm bu sorunlar ortadan kalkıyor. Tacize uğrayan bir kadın da arıyor, sevgilisinden ayrılan da... Seslerinden ve anlattığı olaylardan ünlü olduğunu tahmin ettiğimiz 8 kişi aradı” şeklinde konuştu.

15’i kadın toplam 17 psikoloğun görev aldığı hatta 8 engelli psikoloğun da hizmet verdiğini söyleyen Başaran, “Alo Psikolog sayesinde danışanlar, istedikleri zaman psikoterapi hizmeti alabiliyor. Yakında psikologlar Amerika’dan da çağrı alabilecekler” dedi.

Hattın tıbbı bir hat olmadığını da vurgulayan Başaran, “Bu nedenle Sağlık Bakanlığı izni gerekmiyor. Uluslararası Psikologlar Derneği onayı var. 888’li hatlar eğlence hattı olduğu için sadece Telekomünikasyon Üst Kurulu’nun izni bulunuyor. Ciddi tedaviler değil küçük danışmanlıklar sağlıyoruz. Yani insanlara Güzin Abla’lık yapıyoruz. Durumunun ağır olduğunu tespit ettiğimiz kişilere psikiyatra gitmesini öneriyoruz” dedi. Alo Psikolog hattına, ünlülerden Hakan Yılmaz, İkbal Gürpınar ve Açelya Akkoyun da kısa videolar çekerek sosyal medyadan destek verdi.

“Telefondan terapiye hapis cezası var”

Sağlık Bakanlığı yetkilileri “Psikolog ve psikiyatrlar, telefondan ancak danışmanlık hizmeti verebilir. Telefondan terapi ve tedavi yaparsa ya da reçete yazmaya kalkarsa hapis cezası var” bilgisini verdi.

İlk görüşmenin yüz yüze yapılması gerekiyor!

Uzmanlar telefonla psikolojik destek sağlamak için görüşmelerin yüzyüze yapılması gerektiğini söylereyerek, şu yorumlarda bulundu:

Uzman Psikolog Fulya Kaya Tezel: “Telefon ile olana danışmanlık, yüz yüze olana psikoterapi diyorum. Yüz yüze görüşmede fiziksel görünümü, jest ve mimikler de gözlemlenir. Bunlar telefonla görüşmede eksik kalır.”

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatr Prof. Dr. Hüsnü Erkmen: “Bu gibi sistemlerde ilk görüşmenin yüz yüze yapılması gerekiyor. Karşınızdaki insan hasta mıdır değil midir sadece anlatılanlarla olmaz, onu bir de gözlemlememiz lazım. Hasta konuşurken yanıltılabilir de.”