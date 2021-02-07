“Alo Fetva” hattına en çok gelen sorulardan biri Bitcoin oldu

İstanbul Müftülüğü’ne bağlı, dini konularda vatandaşların sorularını yanıtlayan Alo Fetva hattına 2020 yılında 155 bin soru soruldu. Estetik ameliyatlar ve dövme yaptırmanın hükmü gibi konuların yanı sıra bitcoin alım ve satımı, borsa ve banka kredisi gibi ekonomiye dair sorular da yöneltildi.

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, Alo Fetva hattının İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Alo Fetva hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Pandemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişkenlik oluyor. Bu kapsamda hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arısında vaizlerimiz, din hizmetleri uzmanlarımız, fetva verme ehliyetine sahip personelimizle hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.

"Geçen yıl 155 bin soru soruldu"

Yıldız, "İstanbul'da Alo Fetva hattına 2020 yılında yaklaşık 155 bin soru soruldu. Gelen soruların yoğunluğu ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre de değişiyor. Bazı ilçelerimizden yoğun soru gelirken, bazılarına az sayıda soru geliyor. Koronavirüs salgını döneminde hattımıza gelen soru yoğunluğu arttı. Pandeminin ilk zamanlarında soru hattına gelen soru sayısı yüzde 30 arttı. Bu dönemde daha çok Koronavirüs'le bağlantılı olarak cenaze işlemleri ve ölen kimsenin durumuyla ilgili sorular daha yoğunlukta geldi. Zamanla pandemiyle doğrudan bağlı sorularda azalma olurken dolaylı olarak takıntı, korku, boşanmalara dair gelen soruların artması bu sürecin insan psikolojisinde bıraktığı olumsuz etkiyi yansıttığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.