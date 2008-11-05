Alo, Ferrari'yle konuşuyorum

Nokia, lüks telefon serisine yeni bir Ferrari modeli ekliyor. Platin kaplaması ve tasarımının modernliğine karşın teknolojik özelliklerinde hiç bir sıradışılık olmayan telefonun fiyatı ise 5.000 Dolar.



Eğer bir Ferrari'ye sahipseniz, muhtemelen çok fazla paranız da vardır ve bu kadar parayı nereye harcayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Neyse ki Nokia, lüks telefon serisi Vertu'ya yeni bir Ferrari modeli daha ekleyerek sizi kara kara düşünmekten kurtarıyor.

Ferrari Ascent Ti adı verilen model titanyum bir kasaya sahip, arka kısımdaki kamera ve flaş bölümü de safir ve kristal karışımından imal edilmiş. Daha da önemlisi, pil kapağı tamamen bir Ferrari'nin kaputuna benzetilmiş. Tüm bunların fiyatı ise, henüz resmi açıklama yapılmasa da, yaklaşık 5.000 Dolar olacak.

"Tasarım lüks olsa da bir telefona bu kadar para verilmez, herhalde özellikleri çok iyi" diyenler için telefonun özelliklerini de sıralayalım: 4 GB dahili bellek, flaşlı 3 MP kamera ve 3G. Ama tüm bunlar standart özellikler diyorsanız bakalım buna ne diyeceksiniz: Telefonu alanlar, Ferrari logolu bir telefon kılıfına, Ferrari temalı duvar kağıdı ve melodilere de sahip olacak. İnanılmaz, öyle değil mi?