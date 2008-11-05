Alo, Ferrari'yle konuşuyorum

Nokia, lüks telefon serisine yeni bir Ferrari modeli ekliyor. Platin kaplaması ve tasarımının modernliğine karşın teknolojik özelliklerinde hiç bir sıradışılık olmayan telefonun fiyatı ise 5.000 Dolar.
Eğer bir Ferrari'ye sahipseniz, muhtemelen çok fazla paranız da
vardır ve bu kadar parayı nereye harcayacağınızı bilemiyor
olabilirsiniz. Neyse ki Nokia, lüks telefon serisi Vertu'ya yeni bir
Ferrari modeli daha ekleyerek sizi kara kara düşünmekten kurtarıyor.
Ferrari Ascent Ti adı verilen model titanyum bir kasaya sahip, arka
kısımdaki kamera ve flaş bölümü de safir ve kristal karışımından imal
edilmiş. Daha da önemlisi, pil kapağı tamamen bir Ferrari'nin kaputuna
benzetilmiş. Tüm bunların fiyatı ise, henüz resmi açıklama yapılmasa
da, yaklaşık 5.000 Dolar olacak.
"Tasarım lüks olsa da bir telefona bu kadar para verilmez, herhalde
özellikleri çok iyi" diyenler için telefonun özelliklerini de
sıralayalım: 4 GB dahili bellek, flaşlı 3 MP kamera ve 3G. Ama tüm
bunlar standart özellikler diyorsanız bakalım buna ne diyeceksiniz:
Telefonu alanlar, Ferrari logolu bir telefon kılıfına, Ferrari temalı
duvar kağıdı ve melodilere de sahip olacak. İnanılmaz, öyle değil mi?