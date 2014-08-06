"Alo Fatih kepazeliği Turgay Ciner'in hükümete kurduğu kumpastır"

A Haber’de Duygu Leloğlu’nun sunduğu Gece Ajansı'na katılan Sabah Gazetesi Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Eski Türkiye medyasında her şey palavraydı” dedi. Kütahyalı, Turgay Ciner’in de hükümete kumpas kurduğunu iddia etti.

Eski Türkiye tarzı, çıkara karşılık destek veren medya gruplarının biteceğini ifade eden Kütahyalı, Paralel medya olduğunu iddia ettiği grupların da eski Türkiye medyasının devamı olduğunu öne sürdü.

"Eski Türkiye medyasında her şey palavraydı"

Kütahyalı Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dillendirdiği "eski Türkiye" kavramına değinerek "Eski Türkiye'nin medyasında çeşitli toplumsal kesimleri yansıtan medya vardı ama ana eksen o değildi. Ana eksen tamamen kendi grupsal çıkarları için hareket eden medyaydı. Yani o şantaj medyası dediğimiz; hükümetleri tehdit eder, siyasi partileri tehdit eder; ihaleyi alır, rantı alır destekler. Hep buydu. Erol Simavi de buydu, Aydın Doğan da buydu, Dinç Bilgin de. Dinç Bilgin, Tansu Çiller'i destekliyordu, beklediği çıkar olmayınca bir günde döndü.

Kütahyalı şöyle devam etti:

Eski Türkiye medyasında her şey palavraydı, sadece o medya grubunun ticari çıkarları vardı. Bu dönem bitti. Sabah akşam küfretseler bile, özellikle muhalif medya son tahlilde kendi işini yapıyor.

Turgay Ciner hükümete kumpas kurdu

Burada eskiden kalma bir Turgay Ciner, Aydın Doğan var. Ferih Şahenk ve Demirören'i ayırıyorum, iyi niyetli buluyorum. niyet iyi, onu görmek lazım. Turgay Ciner eski yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. hükümete dair büyük bir tezgah kurmuştur, "Alo Fatih" kepazelikleri Turgay Ciner'in hükümete kurduğu büyük bir kumpastır. Hükümet de maalesef bunu yemiştir Bir daha da yememesi gerekir. Çünkü eski Türkiye tarzı, çıkara karşılık destek veren medya grupları bitecektir. Bir görüşün varsa, toplumda karşılığın varsa yap. Sözcü Gazetesi, bütün hepsi dahil. Marksist gazetelere de, faşist gazetelere de, komünistlere de, Kemalistlere de saygı duyarım. Ki şu anda sabah akşam Erdoğan'a küfreden gazeteler çoğunluktadır.

Türkiye'de medya ele geçirildi diye bir şey yok. Erdoğan'a destek veren gazeteler azınlıktadır. "Çıkar verirse Erdoğancıyız, o çıkar yoksa Erdoğan'ı doğrarız" diyen medya kalmayacak. Çünkü böyle medya dünyada yok. Böyle bir şey demokrasiye, insan haklarına, liberal değerlere uygun değil. Sen bir kesimin tercümanı olursun.

Paralel medya eski Türkiye medyasının devamıdır

Paralel medya da işte o eski Türkiye medyasının devamı. Tamamen kendi örgütsel çıkarları, aynı bir örgüt yayını gibi, çıkarlarına uyuyorsa vurur yoksa vurmaz. Böyle bir şeyin karşılığı yok. Böyle zorla, tehditle, baskıyla, abonelik sistemiyle toplananların hepsi ayrılıyor. Adım adım tasfiye olacaklar. Bu hayatın doğal akışıdır. Senin toplumda karşılığın yoksa, himmetle, tehditle, baskıyla, polisteki yargıdaki gücünle bir şeyler yapıyorsan bitersin. bitersin. Aynı şey ticari çıkarları için bugün Erdoğancı, yarın Erdoğan karşıtı, bugün hükümet kahraman, yarın hükümet hain. Bu medya da bitmiştir