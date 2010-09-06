T24 - Konserlerinde şarkıları kadar yaptığı espirilerle gülmekten kırıp geçiren Sezen Aksu'nun bu yeteneğinin nereden geldiği belli oldu.



CHP'li Mehmet Faraç'tan Sezen Aksu'nun adını anmadan "Minik Serçe'den deve kuşuna terfi etmiş sanatçı" diyerek eleştiride bulundu. Daha önce de CHP MYK üyesi Süheyl Batum, Aksu için "sazan" deyimini kullanmıştı. Batum, daha sonra Sezen Aksu'ya haksızlık yaptığını belirtmiş ve özür dilemişti.

Konserlerinde şarkıları kadar yaptığı espirilerle gülmekten kırıp geçiren Sezen Aksu'nun bu yeteneğini annesi Şehriban Yıldırım'dan aldığı ortaya çıktı.

Fen öğretmeni olan annesiyle zamanında mesafeli bir çocukluk yaşayan ve babaannesinin yanında büyüyen Sezen Aksu konserlerinde annesini ve babaannesini sık sık anlatır.

Annesinin sık sık atasözleriyle konuştuğunu belirten Aksu yaptıkları telefon konuşmasında şu cevabı almış.

"Alo ben kefal. Sazan'ın annesi"

*İşte olaylara komik bir bakışla bakan Şehriban Hanım'ın müthiş atasözlerinden bir kaçı:

*Sezen toz alırken bir vazoyu kırınca, "Ayıya cümbüş yap demişler, dokuz dükkan yıkmış."

*Annesiyle kavga ettikten bir süre sonra gelen komşu Sezen'i övünce, "Ellerin iyisi, ailenin ayısı."

*Hazırlandığı bir şey olmayınca, "Kabak aldım, kıyma aldım, hazırlandım kaldım."



