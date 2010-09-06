T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Alo ben kefal, Sazan'ın annesi'

Konserlerinde şarkıları kadar yaptığı espirilerle gülmekten kırıp geçiren Sezen Aksu'nun bu yeteneğinin nereden geldiği belli oldu.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - Konserlerinde şarkıları kadar yaptığı espirilerle gülmekten kırıp geçiren Sezen Aksu'nun bu yeteneğinin nereden geldiği belli oldu.
 

CHP'li Mehmet Faraç'tan Sezen Aksu'nun adını anmadan "Minik Serçe'den deve kuşuna terfi etmiş sanatçı" diyerek eleştiride bulundu. Daha önce de CHP MYK üyesi Süheyl Batum, Aksu için "sazan" deyimini kullanmıştı. Batum, daha sonra Sezen Aksu'ya haksızlık yaptığını belirtmiş ve özür dilemişti.

Konserlerinde şarkıları kadar yaptığı espirilerle gülmekten kırıp geçiren Sezen Aksu'nun bu yeteneğini annesi  Şehriban Yıldırım'dan aldığı ortaya çıktı.

Fen öğretmeni olan annesiyle zamanında mesafeli bir çocukluk yaşayan ve babaannesinin yanında büyüyen Sezen Aksu konserlerinde annesini ve babaannesini sık sık anlatır.

Annesinin sık sık atasözleriyle konuştuğunu belirten Aksu yaptıkları telefon konuşmasında şu cevabı almış.

"Alo ben kefal. Sazan'ın annesi"

*İşte olaylara komik bir bakışla bakan Şehriban Hanım'ın müthiş atasözlerinden bir kaçı:

*Sezen toz alırken bir vazoyu kırınca, "Ayıya cümbüş yap demişler, dokuz dükkan yıkmış."

*Annesiyle kavga ettikten bir süre sonra gelen komşu Sezen'i övünce, "Ellerin iyisi, ailenin ayısı."

*Hazırlandığı bir şey olmayınca, "Kabak aldım, kıyma aldım, hazırlandım kaldım."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24