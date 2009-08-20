'Alo 184' ile hastanelerden randevu alınacak

Sağlık Bakanlığı, aynı hastalık için ayrı ayrı doktorlardan randevu alınmasını "Alo 184" hattıyla engelleyecek. Hatla, hastaneler yeni bir merkezi randevu sistemine kavuşacak. Sağlık Bakanı, "Alo 184 hattını arayanların, randevu talepleri ve hastaneye kayıt işlemleri kısa sürede yapılacak" dedi. Uygulama, pilot illerden başlayacak.



444'lü banka telefonları gibi, çağrı merkezleri gibi randevu merkezleri geliyor.



Akdağ, "Randevu talebiniz yönlendirecek, size rehberlik yapacak kayıt sırasında geçireceğinniz birçok işlemi de telefonda hallederek çağdaş ve modern bir yaklaşım getirmiş oluyoruz" dedi.



Sağlık Bakanı, "Artık hastaneden randevu almak için tek merkezden bir telefon yetecek" diye konuştu.



'Buyrun hangi hastaneyi istiyorsunuz?'



Alo 184 randevu hattında, operatörler hastanın neredeyse ilk doktoru olacak.



Hastanelerdeki uzun kuyrukların yerini, "Buyrun, hangi hastaneyi istiyorsunuz? Nedir şikayetiniz?" diyen telefon operatörleri alacak.



Bugün Ankara' da Sağlık Bakanlğı ile Türk Telekom arasında anlaşma yapıldı. Mekanik randevu sistemiyle aynı değil. Yani Alo 184'ü çeviren karşısında bir bant kaydı değil, kendisini anlamaya çalışan ve yönlendiren bir görevli bulacak.



Bakan Akdağ, "Mekanik randevu sistemleriyle bugün başlatacağımız sistemi birbirine asla karıştırmamak lazım" dedi.



Artık hasta olan ya da hasta yakını , istediği hastaneden randevu alıp, istediği doktoru seçebilecek. Hastanaye gittiğinde uğraştığı kayıt işlemlerini de telefonla halledebilecek.



184 çağrı merkezi domuz gribi vakaları için açılmıştı. Şimdi ihbar değil 'Alo randevu hattı' oldu.



Akdağ ayrıca, "6 - 9 ay süren bir pilot çalışma dönemimiz olacak" şeklinde konuştu.



Pilot şehir olarak Bakan Akdağ'ın memleketi Erzurum ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül' ün memleketi Kayseri seçildi.



Recep Akdağ, "Sistemi biraz daha rafine etmiş olacağız, daha mükemmel hale getireceğiz, daha sonra da bütün Türkiye'ye yaygınlaştıracağız" dedi.



Sistem gelecek yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak ve bu sistemle iki üç ayrı hastaneden ayrı ayrı doktorlara muayene olma dönemi de bitecek.