-Alo 174 Gıda Hattına gelen ilginç çağrılar ANKARA (A.A) - 20.11.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca vatandaşların gıda ile ilgili taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla kurulan Alo 174 Gıda Hattına, vatandaşların ilgisi her geçen gün artıyor. Şubat ayında kurulan Alo 174 Gıda Hattına, 14 Kasım'a kadar vatandaşlar tarafından 532 bin 54 arama yapıldı. Bunların arasında 82 bin 896 adet başvuru kayıt altına alınırken, 78 bin 916 adedi sonuçlandı. Kayıt altına alınan başvuruların işletme faaliyet alanlarına göre dağılımı ise 34 bin 60'ı satış yeri, 22 bin 912'si üretim yeri, 11 bin 801'i ise toplu tüketim yeri oldu. Alo 174 Gıda Hattına en çok başvuru tahıl, un ve unlu mamuller için geldi. Tahıl, un ve unlu mamuller için yapılan 17 bin 985 başvuruyu, 11 bin 526 başvuruyla et ve et ürünleri, 8 bin 557 başvuruyla tasnif dışı gıdalar izledi. Başvurular türlerine göre incelendiğinde, başvuruların yüzde 81'ine denk gelen 66 bin 686 başvuruyu ihbar ve şikayet oluşturdu. 12 bin 699 başvuru bilgi alma için yapılırken, 2 bin 355 başvuru da besin zehirlenmesi için yapıldı. En fazla başvuru ise 16 bin 630 ile İstanbul'da yapıldı. Bunu, Ankara (5.636), Antalya (4.954), İzmir (4.537), Konya (2.429), Bursa (2.043), Adana (1.910), Gaziantep (1.721) Kayseri (1.348) ve Eskişehir (1.267) takip etti. Denetimler neticesinde 65 bin 179 (yüzde 83) başvuruda cezai işlem uygulanmazken, 13 bin 737 (yüzde 17) başvuruda denetimler sonucunda cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda uygulanan 13 bin 737 cezai işlemin 9 bin 552'si idari para cezası, 3 bin 378'i üretim/faaliyet men, 807'si Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu olarak gerçekleşti. -İlginç çağrılar- Alo 174 Gıda Hattına; genelde gıda üreten ve satan işletmelerin hijyen kurallarına aykırı faaliyetler gösterdikleri, ürünlerin içerisinde yabancı maddelerin çıkması, ürünlerin etiket bilgilerinde yeterli bilgi bulunmaması ve haksız rekabete neden olan ifadeler içeren etiketler, son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı, gıda zehirlenmesi şüphesi, izinsiz gıda satışı gibi konularda şikayetler geliyor. Alo 174 Gıda Hattı yetkilileri, vatandaşların gıda güvenliğine karşı bilinçlendiğini, bu kapsamda hatta ilgiden de memnun olduklarını dile getirdi. Ancak zaman zaman vatandaşlardan ilginç çağrılar da aldıklarına işaret eden yetkililer, örneğin bir bayan vatandaşın ''üretim izin belgesi ve hiçbir resmi evrakı olmadığı, buna rağmen üretim yapmayı sürdürdüğü için'' eşinden şikayetçi olduğunu kaydetti. Yetkililerin örnek verdiği diğer ilginç çağrılar da şöyle: -''Tavuk ciğeri aldım kediye yedirdim ve kedim öldü. Veteriner gıda zehirlenmesi teşhisi koydu. Ürünü attığım için etiket bilgileri yok. Şikayetçiyim, denetlenmesini istiyorum.'' -''Beyaz muhabbet kuşum var, evime götürdüm, ancak konuşturamıyorum, ötmüyor yardım edin.'' -''Ekmek aldığımda para verdiğim kişinin hem parayı tutup, hem de ekmek vermesinden rahatsızım. Ekmek veren kişi ile para alan kişinin ayrı olması gerekir. Domuz gribi salgını varken bu durumun yaşanmasından rahatsız oldum.'' -Bir başka vatandaş ise Ankarada'ki barlarda, gece kulüplerinde bira bardaklarının içine nitrik asit sürüldüğünü iddia etti. -Bir vatandaş sadece ''nasılsın?'' diye arama yaptı. -Bir tüketici de bir marketin unlu mamuller bölümünde yabani hayvanlar şeklinde ekmek yapılmasından, ekmeğin hayvanlara benzetilmesinden şikayetçi oldu.