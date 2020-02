ALO 174 Gıda Hattı'na 538 bin başvuru geldi

İSTANBUL, (DHA) - GÜVENİLİR gıda konusunda talepleri karşılamak için 2009 yılında başlatılan ALO 174 Gıda Hattı\'nın son derece önemli olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya,\"Şu ana kadar yaklaşık 538 bin 482 adet başvuru gelmiş. Et ve et ürünleri, tahıl, hazır yemekte, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, pastacılık ürünleri gibi her sahadan başvurular geliyor\" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beykaya, dün başlayan CNR Food İstanbul\'da \'gıda denetimlerinde resmi kontrol faaliyetleri\' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Panelde gıda denetimlerini nasıl yaptıklarını ve güvenlik politikalarını anlatan Dr. Beykaya, \"Temel politikamız ülke genelinde çiftlikten sofraya gıda güvenliği bilinci içerisinde tüketiciye güvenilir gıda arzının temini sağlamak, etkin ve yeterli gıda denetimi oluşturmaktır\" dedi.

Hayvan hastalıkları ve bitki zararlılarıyla mücadele ettiklerini belirten Dr. Beykaya, \"Veteriner ilaçları ve bitki koruma ürünleri, hayvan ıslahı, gıda ve yem hijyeni, risk analizi ve yönetimi, hızlı uyarı sistemi, acil durumlarda kriz yönetimi, cezai yaptırımlar gibi işlemlerimizi bu kapsamlar içerisinde yürütüyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE 675 BİN İŞLETME VAR

Türkiye\'de 675 bin işletme olduğunu kaydeden Dr. Beykaya, \"Bunların 12 bin tanesi onay kapsamında olan üretim yerleri; 662 bini de satış, toplu tüketim ve üretim yeridir. 12 bin onay almış işletme daha çok hayvansal kaynaklı ürünler üreten işletmelerdir. Toplamda 41 kamu, 100 özel gıda laboratuvarı var\" ifadelerini kullandı.

RESMİ KONTROL GÖREVLİ SAYISI 6 BİN 858 KİŞİ

Kontrolleri düzenli yaptıklarını, tetkiklerin risk esasına dayalı, uygun sıklıkta ve haber vermeksizin yapıldığına dikkat çeken Dr. Beykaya, \"Üretim, işleme ve dağıtım aşamalarının hepsinde yer alıyoruz. Özellikle ihracat giriş, yurt içi denetimleri aynı hassasiyetle yürütüyoruz. 2002 yılında resmi kontrol görevli sayımız 820 iken,bugün 6 bin 858 kişi oldu\" dedi.

ALO 174 GIDA HATTI\'NA ŞİMDİYE KADAR 538 BİN 482 BAŞVURU GELDİ

Güvenilir gıda konusunda talepleri karşılamak için 2009 yılında başlatılan ALO 174 Gıda Hattı\'nın son derece önemli olduğunu söyleyen Dr. Beykaya, \"Şu ana kadar bize yaklaşık 538 bin 482 adet başvuru gelmiş. Et ve et ürünleri, tahıl, hazır yemekte, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebze, pastacılık ürünleri gibi her sahadan başvurular geliyor\" diye konuştu.

\"LABORATUVAR ANALİZLERİ SONRASINDA UYGUNSUZ FİRMALARI İFŞA EDİYORUZ\"

Gıda kontrolleri sonrasındaki süreç hakkında bilgi veren Dr. Beykaya, \"Uygunsuzluk tespit edersek mülkiyeti kamuya geçiriyoruz. İdari para cezası veriyoruz. Piyasadan toplatıyoruz, ürünlere el koyuyoruz. Bakanlığımızın yaptığı uygulamalar içerisinde şeffaflık maddesi kapsamında, uygun olmayan firmaların uygunsuzlukları eğer laboratuvar analizleri sonrasında kesinleşirse, bu firmaları Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa ediyoruz. Onaylı ve kayıtlı işletmeleri, onayı askıya alınan işletmeleri, onayı iptal edilen işletmeleri, Bakanlıkça faaliyeti durdurulan kayıtlı işletmeleri ifşa ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ŞU ANA KADAR 769 FİRMANIN BİN 605 FARKLI ÜRÜNÜ KAMUOYUNA DUYURULDU\"

İnsanların hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek firmaları ifşa ettiklerini söyleyen Dr. Beykaya, \"Şu ana kadar 769 firmanın bin 605 farklı ürününü kamuoyuna duyurduk\" dedi.

\"EN ÇOK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ, ET VE ET ÜRÜNLERİ FİRMALARINI İFŞA ETTİK\"

Dr. Beykaya, \"Kamuoyunda yapılan ifşaların ürün sınıfına baktığımız zaman; en çok süt ve süt ürünleri, et ve et ürünlerini ifşa etmişiz. Bitkisel yağ, margarin, özel beslenme amaçlı gıdalar, arıcılık ürünleri de ifşa ettiğimiz ürün grupları arasında yer alıyor\" diye konuştu.

\"GIDA ÜRÜNÜ ALIRKEN SEÇİCİ DAVRANIN\"

İnsanlara gıda ürünü alırken seçici olmaları tavsiyesinde bulunan Dr. Beykaya, sağlıklı ve güvenilir gıda tüketiminde tüketici duyarlılığının son derece önemli olduğunu söyledi. Dr. Beykaya, “ Mümeyyiz bir akılla tüketeceğimiz gıdayı seçmeliyiz. Nasıl ki bir kravat bile aldığımızda kumaşına, markasına bakıyorsak, tüketeceğimiz gıda hususunda da en az böyle bir hassasiyet sergilemeliyiz. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz her türlü gıda bizim etimize, kemiğimize, kanımıza ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ DENETİM BİLİNÇLİ TÜKETİCİNİN DUYARLILIĞIDIR”

Tüketici bilinçlenmesinin özellikle ailede başladığını, ancak okul eğitiminin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Beykaya, konuşmasını “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Buna yönelik olarak bütün bir ülke, ortak bir anlayış sergilememiz lazımdır. Unutmamalıyız ki, en iyi denetim bilinçli tüketicinin duyarlılığıdır” sözleriyle noktaladı.

