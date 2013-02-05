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Yaşam

Alo 170'e bir ayda 4 bin 851 kişi mobbing başvurusu yaptı

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na sunduğu mobbing verileri özel sektör ve kamu da durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi

05 Şubat 2013 19:47

Hülya Karabağlı/ Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin, komisyondaki sunumlarına göre,   Alo 170 hattına Ocak ayında 4 bin 851 kişi psikolojik taciz olarak bilinen ‘mobbing’ şikayetinde bulundu. Kamu sektöründen kadınlar yüzde 50’lik oranla erkeklerle eşit başvuruda bulundu.

Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na sunduğu mobbing ( iş yerinde psikolojik taciz, yıldırma) verileri özel sektör ve kamu da  durumun  ne kadar vahim olduğunu  gösterdi.  Ocak 2013 itibariyle Alo 170 hattına toplam 4 bin 851 mobbing şikayetinde bulundu.  Bu rakamın yüzde 64’ü özel sektör,  yüzde 36’sı kamu sektörü çalışanı oldu.

 

Kamudan kadınlarla erkekler yüzde 50

 

Özel sektörden yapılan başvuruların yüzde 43’ünü kadınlar,  yüzde 57’sini  erkekler oluşturdu. Kamu sektöründen yapılan başvurular kadın ve erkekler yarı yarıya paylaştı.

 

Hastaneler ve Milli Eğitim Bakanlığı

 

Kamu sektöründe en fazla mobbing çağrısı alınan kurumlar; yüzde 16, 45’le hastaneler, yüzde 13, 50 ile Milli Eğitim Bakanlığı oluşturdu. Özel sektörde en çok sanayi kuruluşu çalışanlarından (yüzde15,68) başvuru yapıldı.

 

Bakanlık’tan psikolog desteği

 

Çalışma Genel Müdürü,  komisyona mobbingle mücadele konusunda bilgiler verdi. Buna göre,  Başbakanlık Genelgesi uyarınca Bakanlık bünyesinde, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal tarafların katılımıyla Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu oluşturuldu.

-Genelge doğrultusunda, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü şikâyet, soru, öneri, ihbar, başvuru ve talebin etkili ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla 2010 yılında kurulan ALO 170 hattında, çalışanlara mobbing konusunda da yardım ve destek sağlanması amacıyla psikologlar görevlendiriliyor.

 

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