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Yaşam

ALO 153: İstanbul'da soğukta kalan evsizler için bu numarayı arayabilirsiniz

Evsiz kişiler için İBB'nin 153 numaralı telefonu aranabilir

15 Aralık 2016 21:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zorlu kış günlerinde sokakta kalan kimsesiz vatandaşlarımıza ev sahipliği yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri evsiz insanları Zeytinburnu Spor Kompleksi'ne yerleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Zeytinburnu Spor Kompleksi’ni evsiz insanları ağırlayacak şekilde yeniden düzenlemişti.

Havalar ısınana kadar evsiz vatandaşlarımız için barınma evi olarak hizmet verecek Zeytinburnu Spor Kompleksi’nde şu anda birçok insanı misafir ediliyor. 

Evsiz kişiler için İBB'nin 153 numaralı telefonu aranabilir.

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