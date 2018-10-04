Alnus Yatırım'dan enflasyona göre tasarruf önerileri

İstanbul, 4 Ekim (DHA) – Alnus Yatırım, Çarşamba günü açıklanan enflasyonun, beklentilerin oldukça üzerinde artışla, Eylül\'de yıllık bazda yüzde 24.52\'ye tırmanmasının ardından, TÜİK verilerini analiz ederek, çeşitli tasarruf önerileri sundu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi verileri dahilindeki 407 ürünün bir yıllık analizini yapan Alnus Yatırım, \"yeni neslin böyle enflasyon görmediğine\" işaret etti ve “ultra zenginler” haricindeki vatandaşlar için şu önerilerde bulundu:

- Enflasyon sermayenizi eritirken, daha fazla açılmayın. Devir tasarruf devri. Hem böylece ülkenin cari işlemler açığının da azalmasına katkı yaparsınız. Bilgisayarlar yüzde 87, Otomobiller yüzde 61, telefonlar yüzde 47 arttı.

- Neredeyse her aybaşı zamlanan doğalgaz ve elektrik kullanımında daha dikkatli olunmalı. Kömüre döneriz diyenlere hatırlatma: Son bir yılda kömür fiyatı yüzde 50 arttı.

- Geçen yılki gibi uçakla yurtdışına gidip bir haftadan uzun bir tur yapmayı planlıyordunuz. Yapmayın! TÜİK yanlış demiyorsa sadece uçak bileti yüzde 192 arttı. Ortalama bir bilet 392 liradan 1145 liraya çıktı. \"Eskiden Ulaştırma Bakanlığı bu tür fahiş fiyatlara karşı vatandaşı korumak için üst sınır belirlerdi, şimdi o da yok. Daha da artacağını dikkate alırsak; uçak bileti alacağın o parayla uçak şirketinin hissesini al sen de bu fahiş kardan faydalan.\"

- Yurtdışı bir haftalık paket turların yüzde 60 artması ile artık yurtdışı tatili de hayal olmuş gibi. Biz de yurtiçinde tatil yaparız diyebilirsiniz. Ancak yurt içi Otel ücreti de yüzde 60 artışla fiyatı artanlar listesinin ilk sıralarında yer aldı. Üstelik 2019\'da yabancı turistler her yeri işgal edeceğinden size en pahalı odalar kalacak gibi. Akraba yazlıkları listesini çıkarmak mantıklı olabilir! Bir yılda yüzde 23 artan yurtiçi turları sanki daha bir cazip! Mesela, UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye’den 18 varlık var.

- Bu zamlarla evlilik de artık zorlaştı. Son bir yılda uçak biletinin ardından ikinci en fazla fiyatı artan ürün yüzde 117 ile kombi oldu. Beyaz eşya grubundan; ocaklar yüzde 78, fırın yüzde 75, çamaşır makinesi yüzde 68, aspiratör yüzde 63, elektrikli küçük ev aletleri yüzde 60 ve buzdolabı yüzde 58 fiyat artışı yaşandı. Tek masa’nın yüzde 76, sandalyenin yüzde 75, PVC pencerenin yüzde 58, yatak odası takımının yüzde 53 ve yemek odası takımının yüzde 50 arttığı da dikkate alınırsa yeni ev dekorasyonu yada ev yenileme maliyetleri en çok artan grup içerisinde yer aldı. Altın ve mücevharat fiyatların görülen yüzde 65 artış sonrasında piyasada sahte altın artışına dikkat!

- Gıda ve alkolsüz içecek yıllık enflasyonu Nisan 2016\'da yüzde 1.38 ile tarihinin en düşük seviyesindeyken Eylül 2018\'de yüzde 20.8 ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Şampiyon yüzde 120 ile karpuz. Domates yüzde 109 artışla ikinci. Tabi ona paralel salça yüzde 70 artmış. Domatesi koyup salata mı yapacaksınız; salatalık yüzde 82, soğan yüzde 70, biber yüzde 53 artmış. Fiyatı yüzde 42 artan sağlıksız margarin yerine yüzde 5 artan zeytinyağını, yüzde 41 artan badem içi yerine yüzde 9 artan Çorum leblebisini ve Osmaniye yer fıstığını önerebiliriz. Fiyatları geçen yılki seviyesinde kalan Mercimek, Nohut ve Kuru Fasülye’nin bütçeleri kurtarıcı olarak tüketimini artırmanızı önerebiliriz.

- Yanlış bilmiyorsak 2018 başında ve Temmuz’da zam gören sigaralar, TÜİK\'e göre 20 aydır hiç zamlanmamış görülüyor. İçen vatandaşlar TÜİK\'e sorsunlar, nerede o fiyatlara satılıyormuş, oradan alsınlar. Alkollü içkiler ise yüzde 20-yüzde30 arası demlenmiş gözüküyor. Su yüzde 23 artarken çayda görülen yüzde 5.0’lik artış tercihimizi karadeniz çayına yönlendirecek gibi.

- Çocuğunuzu özel okula veriyorsanız şimdiye kadar iyi kurtardınız: Özel ilköğretim yüzde 12, Lise yüzde 10, Üniversite yüzde 13 artışla enflasyon altında. Ama eğitim materyallerinde artış yüksek. Defter yüzde 44, kırtasiye malzemeleri yüzde 38 arttı.

- Okulların açıldığı ve sezonun başladığı Eylül ayı giyim ve ayakkabıda en yüksek zamların yapıldığı aydır. TÜİK\'e göre kumaşlar bir yıl öncesine göre yüzde 43-47 artarken diğer ürünlerde yüzde 15-35 arası artışlar görülüyor. Bir tüyo verelim: Bu ürünler daima Şubat ve Ağustos\'ta en büyük indirime girerler. Acil olmayan alacaklarınızı erteleyebilirsiniz.

- Verilere göre Telekom şirketleri henüz zam yapamamış. Telekomla ilgili abonelik, sabit görüşme ve ceple görüşme ücretlerinin geçen yılla aynı seviyede kalması nedeniyle mümkün olan en uzun süre sabit fiyatlı taahhütle sözleşme yenilemek avantajlı olacaktır.

- Maça giriş yüzde 21 zamlanmışken kültürel alanda harcama yapacaksanız dergilere yüzde 40, kitaba yüzde 17, tiyatroya yüzde 23 zam geldi. En iyisi fiyatı sadece yüzde 7.0 artan sinemaya bolca gitmek!

- Türkiye rahibi serbest bırakırsa dolar 5.50\'ye kadar, enflasyon düşüşe geçerse de 5.00 liraya kadar iner diyenler var. Eğer öyle olursa yeni tavsiyelerimiz; Pariste kahvaltı nerelerde yapılır, Moskova’nın tarihi metro istasyonlarında öğlen gezintisi ve sonrasında Doha\'da akşam için 400 metrekarelik oda içinde odaları olan otel önerilerimiz olacaktır.\"