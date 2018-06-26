Alnus Yatırım: Önümüzdeki günlerde yeni ekonomi yönetimin oluşturulması gündemde olacak

İstanbul, 26 Haziran (DHA) – Alnus Yatırım\'ın seçim sonrası piyasa gündeminde \"yeni ekonomi yönetimin oluşturulması\"nın olduğuna dikkat çekilen günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

\"24 Haziran Pazar günü yapılan erken seçimler sonunda Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanı oldu. Meclis\'te ise AKP azınlığa düşerken MHP ile beraber oluşturduğu Cumhur İttifakı çoğunluğa hakim oldu.

\"Seçim öncesi yabancı kurumlardan gelen raporlarda dört seçeneğe göre senaryolar oluşturulmuş ve yorumlar yapılmıştı. En kötü senaryo, Başkanlık ile Meclis çoğunluğunun farklı ittifakların elinde olmasıydı.

\"Gerçekleşen durum sonrası için bakalım bazı kurumlar neler öngörülmüştü:

- ABN Amro: TCMB Baskısı negatif olur.

- Nomura: Aynı makro politikaların devamı negatif olur.

- JP Morgan: TCMB üzerinde siyasi baskı devam eder.

- TD Securities:TL önce pozitif sonra negatif tepki verir.

\"Haftaya seçim sonuçlarının iyimserliği ile başlayan piyasalarda ilk olarak dolar kuru 4.54’e kadar inerken ardından açılışta BIST 100 Endeksi yüzde 3.7 artışla açılarak 99 bin 394 seviyesini gördü.

\"Ancak ardından gelen hareketler ters yönlü oldu. Dolar 18 kuruş artarak 4.72’ye kadar çıkarken BIST 100 Endeksi açılıştan sonra altı bin puan düşerek 93 bin 365’e kadar geriledi.

\"18 Nisan’da alınan erken seçim kararı sonrasında seçime kadar geçen 66 günlük sürede toplamda 450 milyon lira net alış gerçekleştiren bir kurum ve 430 milyon lira net alış gerçekleştiren bir başka kurumun dün satışların çoğunu yaptıkları görüldü.

\"Yabancı aracı kurumlardan yapılan satışlar dün 500 milyon liraya ulaştı.

\"Satışın nedeni kâr realizasyonu mu yoksa yabancı kurumların gerçekleşen senaryoya ilişkin negatif görüşlerinden korktukları mı belli değil.

\"Bu, zaman içinde belli olacaktır.

\"Önümüzdeki günlerde yeni ekonomi yönetimin oluşturulması gündemde olacak.\"

\"Yeni kabinede ekonomi yönetimi sadeleşerek üç bakanlığa inerken onlara politika önerileri geliştirecek Ekonomi Politikaları Kurulu oluşturulacak.

\"Yatırım Ofisiyle büyük yatırımlar desteklenecekken Finans Ofisiyle, İstanbul Dünya Finans Merkezi projesi yürütülecek.\"