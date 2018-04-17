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Ekonomi

Alnus Yatırım: “Herif” portföyünü 1.5 milyar liraya yükseltti

İstanbul, 17 Nisan (DHA) –  Alnus Yatırım borsanın efsanesi “Herif”in Borsa İstanbul’daki (BIST) portföyünü 7 Mart’tan bu yana 1

17 Nisan 2018 14:59

İstanbul, 17 Nisan (DHA) –  Alnus Yatırım borsanın efsanesi “Herif”in Borsa İstanbul’daki (BIST) portföyünü 7 Mart’tan bu yana 1.5 milyar dolara yükselttiğini açıkladı. 
Alnus Yatırım, “Borsanın Efsanesi ‘Herifi’ Dövecekler mi?” başlıklı piyasa değerlendirmesinde bir hedge fon olduğu bilinen “Herif”in borsayı tuttuğunu fakat yabancı satışlarıyla birlikte elden çıkarmakta zorlanabileceğini vurguladı ve şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Yabancılar borsada Şubat’ta 424 milyon dolar, Mart’ta 375 milyon dolar satarken Nisan’da da satışların devam ettiği görülüyor. 
“Dört yıldır borsada olan ve genelde tek bir kurumdan iş yapan yabancı yatırımcı; BIST tarafından incelenmiş ve suç unsuru bulunmamış, Herif’in algoritmik işlem yapan bir hedge fon olduğu açıklanmıştı. 
“Bir süredir BIST’te öne çıkmayan Herif, 7 Mart 2018’de 117 bin düzeylerinde alımlara başlamış ve 114 bin düzeyine gerileyen borsada 1 milyar lira portföye ulaşmıştı. 
“Ancak Trump’ın Suriye füzeleri haberiyle BIST düşünce pozisyonunu yüzde 50 daha artırıp dün itibariyle 1.5 milyar liraya yükseltti. 
“Bu pozisyonun BIST karşılığı maliyeti 113 bin 500 düzeyinde. 
“2017 Ocak ayında Endeks 78 binden 88 bine giderken Herif 900 milyon lira hisse toplamış, Şubat ayında ise gelen yeni yabancıya satarak 100 milyon lira net karla pozisyonu sıfırlamıştı. Bu kazanç, BIST tarihinin kısa süreli büyük kazanç sağlayan en büyük tradinglerinden biri olmuştu. 
“Ancak şimdi diğer yabancılar sattığından elden çıkarmakta zorlanacak gibi. Eğer yeni bir alım dalgası gelmezse belki zararına bile verebilir. Hep beraber göreceğiz.
“Günün en büyük alıcısı ise 163 milyon lira ile Herifin işlem yaptığı kurum oldu. 
“ABD piyasaları bizden sonra biraz toparladı. Bu sabah da vadelileri hafif artı. Ancak gelişmekte olan ülke borsaları hafif ekside. Sabah dolardaki gevşeme ise olumlu.”

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