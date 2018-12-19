Alnus Yatırım: Günün gündemi Fed'in faiz kararı

İstanbul, 19 Aralık (DHA) – ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararının, bugünün en önemli gündem maddesi olduğunun altını çizen Alnus Yatırım, karar sonrasında gelişmekte olan ülke paraları ve hisselerinde yeni bir akımın beklendiğine dikkat çekti.

Alnus Yatırım’ın “Dünyanın En İyi Yönetilen Kurumu: Fed” başlıklı günlük piyasa bülteninde günün gündeminin ABD Merkez Bankasının faiz kararı olduğu belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bugüne kadar müthiş bir başarıyla süreci yöneten Fed\'in üyeleri dünyadaki tüm paralar için önemli olacak bu kararları dünden beri tartışıyor. Akşam ‘karar’ sonrası başkanın açıklamaları izlenecek.

“Fed\'in faiz kararı, karar sonrasındaki metinde yapılacak değişiklikler, 2019 yılı makro projeksiyonlar, 2019 yılı için Fed politika faiz oranı değişikliği öngörüleri ve Başkan Powell’ın basın toplantısında sözlü yönlendirmeler merakla bekleniyor.

“Fed, son olarak Eylül\'de ‘2019 yılı için’ görüşünü paylaşmıştı: yüzde 2.5 büyüyecek ekonomide işsizlik yüzde 3.5\'a inecekti. ABD için IMF ve Goldman Sachs gibi farklı bir çok kurumun 2019 büyüme tahminleri yüzde 2.5 da buluşuyor. Moodys ise yüzde 2.3 büyüme öngörüyor.

“Fed kararı ile gelişmekte olan ülke paraları ve hisselerine yeni bir akımın başlayacağı ve yıl sonu rallisine yol açacağı beklentisine sahip fonlar, dün Borsa İstanbul\'da hakimdi. BIST 100 endeksi yüzde 1.24 artışla 91 bin 074 puandan kapatırken Sanayi endeksi günü yüzde 0.25 kayıpla kapattı. Ama Banka Endeksi yüzde 3.1 yükseldi. Dün sabah bu konuda şunu demiştik: ‘iki gündür BIST 100 düşerken banka hisselerinin daha sağlam durması, bu yönde pozisyon alanların olduğunu gösteriyor.’ Dün bu alımlarını ‘panik’ boyutuna taşıdılar.

“Dün petrol fiyatları yüzde 5.0 daha düşerek 56 dolara indi. OPECçiler şokta! Hani, üretimi kısınca 60 doların altına inmezdi! Hem petrolün düşüşü hem de maliyetleri artıracak İstanbul Yeni Havalimanı açılışının ertelenmesi haberi havacılık şirketlerine yaradı.

“Biz kapandıktan bu sabaha ABD endeksleri yüzde 0.8 aşağıda bulunuyor. Ancak yukarıda bahsettiğimiz gibi bu, çok umrumuzda değil. Diğer gelişmekte olan ülkeler de hafif artıda. Bizi de hafif alıcılı bir seyir bekliyor olabilir. Bunu destekler şekilde dolar kuru dün 5.39 iken bu sabah 5.33’e gerilemiş durumda.”