İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Alnus Yatırım, \"Borsadaki şirketlerin yüzde 15\'i sermaye kaybı yaşıyor\" başlıklı analizinde, borsada işlem gören 402 şirketin tam 63 tanesi başlangıç sermayesinin altına inmiş durumda olduğuna dikkat çekildi.

Analizde, 6102 sayılı Ticaret Kanunu\'nda 376. Madde\'nin, \"sermaye kaybı ve borca batıklık durumunu\" düzenlediğine işaret edilen analizde, şu değerlendirmeler yapıldı:

\"Buna göre; yönetim kuruluna, son yıllık bilanço üzerinden, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılıyorsa, genel kurulu hemen toplantıya çağırma ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunma görevi verilmiştir.

\"Eğer sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer demektedir.

\"Son olarak sermayenin tamamının kaybedilmesi durumunda \'Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister\' deniliyor.

\"15 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile ek bir düzenleme getirilmiştir.

\"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir.

\"Dikkat edilmesi gereken husus, bunun her şirkete değil sadece sermaye kaybı yaşayan şirketlere uygulanacağıdır.

\"Borsa açısından durumu incelersek; son mali tablolarına göre borsada işlem gören 402 şirketin tam 63 tanesi başlangıç sermayesinin altına inmiş durumda.

\"Yani borsa şirketlerinin yüzde 15’i! Ancak bazılarının hiç döviz açık pozisyonu olmadığından bu maddeden yararlanamazlar.

\"Bu 63 şirketin 14’ü sermayelerinin tamamını kaybetmiş yani borca batmış durumda.

\"18 şirket ise sermayesinin yüzde 40\'dan fazlasını kaybetmiş durumda. Önümüzdeki dönemde bu sayının artması da gündeme gelebilir.

\"Umarız konjonktür terse döner ve şirketlerimizin mali durumları daha güçlenir.\"