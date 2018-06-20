Alnus Yatırım: Bankalar bunu hak edecek ne yaptı ki?

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Haziran (DHA) – Alnus Yatırım’ın “Bankalar, bunu hak edecek ne yaptı ki?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“18 Haziran’da doların 4.75’e çıkması ve BIST100’ün 93 bin 43 ile kapatması neticesinde endeksin dolar bazındaki kapanışı 19 bin 588 olmuştu. Bu, USD bazında üç bin 336 gün sonra yeniden 20 bin altını görmek demekti.

“BIST 100deki şirketlerin borsada işlem gören kısımlarının piyasa değeri 44.6 milyar dolara geriledi. 45 milyar doların üzerinde varlığı olan yüzlerce global fon varken bizim bu kadarlık değere gerilememiz hoş olmadı. İnanılır gibi değil ama Ocak ayı sonundan beri geçen 4.5 ayda banka endeksi yani bankalarımızın değeri dolar bazında yarı yarıya eridi. Bankalar, bunu hak edecek ne yaptı ki?

“Dün, Çin-ABD ticaret savaşının etkisiyle güne negatif başlangıç yapan BIST100 en düşük 92 bin 288’i gördükten sonra toparlandı ve günü yüzde 1.50 artışla, 94 bin 436 puandan kapattı. Yani yeter bu kadar denilip bir tepki alımı geldi. Dün sabah geldiğimizde, negatif görüntü veren emerging market borsaları bu sabah hafif artıda.”

Güne günlük yüzde 0.15 düşüşle 94 bin 296 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.12 artışla 94 bin 548 puandan devam ediyor.

Erken işlemlerde en düşük 4.7297 lirayı gören dolar 4.7695 liraya kadar yükseldikten sonra 4.73 – 4.74 lira aralığına, euro, en düşük 5.4852 lira ve en yüksek 5.5216 lirayı gördükten sonra 5.49 – 5.50 lira aralığına, gün içinde en düşük 6.2377 lirayı gören sterlin 6.2768 liraya kadar yükseldikten sonra 6.24 – 6.25 lira aralığına döndü.