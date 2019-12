-ALMEIDA: GELME NEDENİM BEŞİKTAŞ'IN UEFA HEDEFİ BELEK (A.A) - 09.01.2011 - Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Hugo Almeida, Beşiktaş'a gelmesindeki nedenlerden en önemlisinin, siyah-beyazlı ekibin UEFA Kupası hedefi olduğunu ifade etti. Almeida, Gloria Otel'in konferans merkezinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki hedefiyle ilgili olarak yöneltilen bir soruya Portekizli futbolcu, ''Buraya gelmemde 3 neden vardı. Birisi Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nda oynayacak olması ve benim bu kupada yer almak istemem. İkincisi Portekizli futbolcuların burada olması ve her şeyden önemlisi Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nı kazanmak istemesi'' diye konuştu. İleriye dönük hedefinde UEFA Kupası kazanmak olduğunu kaydeden Almeida, ''Ligde 14 puanlık bir fark var ancak biz istediğimiz sürece, bazı şeyleri doğru yaptığımız sürece bu farkın önemli olmadığını düşünüyorum. Aynı şey UEFA için de geçerli. Her maçı final havasında sadece o maçı düşünerek geçirirsek, işlerimizi doğru yaptığımız sürece en iyisinin olacağını ve en doğru yerde olacağımızı düşünüyorum'' şeklinde konuştu. -''SERTLİK HAKEMDE OLURSA GÜZELLİKLER ORTAYA ÇIKAR''- Hazırlık maçında karşılaştıkları Sivasspor maçını da göz önünde bulundurarak Türk futbolunu değerlendiren Almeida şöyle konuştu: ''Şu ana kadar söylenen bir şey var. Türk futbolu çok agresif çok sert. Aslında Türk futbolu ne çok sert ne de çok yumuşak. Son maçta gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki hakemlerin kararlarını alırken bu sertliği gözönünde bulundurmaları gerekiyor. O maçta yapılan müdahalelerin çok sertliği, bizim gibi takımlara karşı olan bu sertlikler bazen dozu kaçmış oluyor. Sertlik futbolda değil hakemde olduğu zaman Türk futbolundaki güzellikler daha fazla öne çıkacaktır. Çünkü Türkiye'de çok iyi oyuncular ve takımlar var.'' Sivasspor maçıyla ilgili olarak da Almeida, ''Futbolda özel veya resmi maç olsun futbolcuların mantalitesi değişmez ve kazanmak için sahaya çıkarlar. İstem dışı bir şekilde sert girebilirler. Orada frenleyici unsur hakem olmalı. Biraz daha sınır çizilseydi belki bu kadar sert olmayacaktı'' dedi. Bu kadar fanatik bir taraftar kitlesi beklemediğini ifade eden Almeida, hayatının en güzel haftasını geçirdiğini belirterek, ''Dışarıdaki atmosfer ve takım içindeki arkadaşlarımın bana yardım etmesiyle çabuk bir şekilde takıma alıştım'' ifadelerini kullandı. -''10 GOL İYİ OLUR, 15 GOL ÇOK İYİ...''- Hedeflediği gol sayısı için Almeida, ''10 gol iyi olur, 15 gol çok iyi'' dedi. Her şeyin en iyisini yapabileceğinin sözünü verebileceğini ifade eden Almeida, ''Gol sayısı için söz veremem. Tek söz verebileceğim, burada çok iyi çalışacağım ve sahada her şeyimi bırakacağımdır. 10 gol atarsam iyi olur, 15 gol atarsam çok iyi olur. Her şeyin en iyisini yapacağıma söz verebilirim'' diye konuştu. -''MOURİNHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM''- Beşiktaş'a transferinden önce kendisine birkaç teklifin daha olduğunu ancak siyah-beyazlı kulübü seçtiği için doğru bir karar verdiğini gördüğünü anlatan Almeida özetle şunları kaydetti: ''Önümde bu kararı almadan önce bir kaç opsiyon vardı. Bütün kararları kendim alıyorum. Şu anda aldığım kararın ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyorum. Buraya geldiğim için, mutluyum. Burada olduğum süre içinde de elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Mourinho'nun beni istediğini biliyordum, kendisinin benim için ayrı bir yeri var. Ben onun sayesinde Porto'dan başlayarak üst seviyelere çıktım. Real Madrid'ten bana gelen resmi bir teklif yoktu, sadece Mourinho'nun beni istediğini biliyordum.'' -''ALEX'İ DUYDUM..''- Ligdeki önemli rakiplerini ve Fenerbahçeli futbolcu Alex'i tanıyıp tanımadığı sorulan Almeida, ''Alex'i duydum ama kişisel olarak kendisini tanımıyorum. Her ligde sizi zorlayacak rakipleriniz vardır. Ancak Beşiktaş kendinden sorumludur. Başka takımların ne yaptığı Beşiktaş'ı ilgilendirmez. Bizim yapmamız gereken kendi işimizi yapmak'' şeklinde konuştu.