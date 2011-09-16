-Almeida 3 hafta forma giyemeyecek İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Hugo Almeida'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Beşiktaş Kulübü Doktoru Devrim Urgun, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Portekizli futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirildi. Urgun, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Yaptığımız tetkiklerle paralel bir sonuç çıktı. Almeida'yı 3 haftalık bir tedavi süreci bekliyor. Elimizden geldiğince bu süreyi kısaltmak için çaba harcayacağız. Ligin 8. haftasında oynayacağımız Fenerbahçe maçına kadar oyuncumuzu hazır hale getirmeyi hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı.