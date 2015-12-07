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Almaya'dan kalkan uçak bomba ihbarı nedeniyle acil iniş yaptı

Condor Havayolları’na ait Airbus A321 tipi uçak, Budapeşte’ye acil iniş yaptı

07 Aralık 2015 21:40

Almanya’nın Başkenti Berlin’den Mısır’ın Hurghada tatil kentine gitmek üzere havalanan Condor Havayolları’na ait Airbus A321 tipi uçak, bomba ihbarı nedeniyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye acil iniş yaptı.

Uçakta bomba araması yapıldığı belirtilirken, “flightradar24.com“ adlı site, bomba ihbarı yapılan Condor uçağının uçuş numarasının DE490 olduğunu yazdı.

31 Ekim tarihinde Mısır’dan Rusya’ya giden Rus yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra Sina Yarımadası’na düşmüş, 217 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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