Almatı'da protesto çağrısının ardından Kazakistan güvenlik güçleri alarmda

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Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da bir muhalefet grubunun protesto eylemleri çağrısı yapmasının ardından güvenlik güçleri yüksek alarma geçti.

Reuters, güvenlik güçlerinin şehir merkezindeki bazı sokaklara girişleri kapattığını ve bir meydanı polis kordonuyla çevrelediğini aktardı.

Polis, "terör karşıtı operasyon" yürüttüklerini ifade etti.

Ülkeyi terk eden eski bankacı muhalif lider Mukhtar Ablyazov, çarşamba günü Almatı'daki yerel hükümet binalarının önünde protestolar yapılması için çağrıda bulunmuştu.

Kazakistan'da mahkeme, Ablyazov'un "Kazakistan İçin Demokratik Seçim" hareketini "radikal örgüt" diye nitelendirmişti.

Ne olmuştu?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. " dedi.