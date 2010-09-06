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Yaşam

Almanya'yı sarsan iki gence hapis cezası

Çocuklardan haraç toplayan ve kendilerini engellemeye çalışan yaşlı bir adamı döverek öldüren iki Alman genci hapis cezası aldı.

06 Eylül 2010 03:00

T24 - Münih metrosunda tehditle çocuklardan para toplarken, kendilerini engellemeye çalışan 50 yaşındaki Dominik Brunner’i döverek öldüren iki Alman genci, 9 ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
 

Münih metrosunda geçtiğimiz yıl yaşanan olay, Alman toplumunu sarsmış, gençlerin artan şiddet eğilimi haftalar süren tartışmalara konu olmuştu.


Gençler tarafından şiddete uğrayan çocukları ölümü pahasına koruyan Brunner ise “kahraman” ilan edilmiş, dönemin Cumhurbaşkanı Hörst Köhler tarafından onun adına ailesine cesaret madalyası verilmişti.


Münih Eyalet Mahkemesi, sanıklar 19 yaşındaki Markus Schiller ile 18 yaşındaki arkadaşı Sebastian Leibinger hakkındaki kararını bugün açıkladı.


Pişmanlık belirten ancak önce Brunner'in kendilerine saldırdığını öne süren sanıklardan, Markus Schiller, ağır yaralamaya bağlı olarak ölüme sebebiyet verme suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sebastian Leibinger ise 7 yıl hapis cezası aldı.


Sanıkların “önce Brunner'in kendilerine vurduğu” yönündeki ifadelerini, ceza indirimi için gerekçe olarak kabul etmeyen Mahkeme, sanıkları kanun çerçevesindeki en ağır  cezaya çarptırdı.


“Yaptığımın hiçbir mazereti yok”

Bugün 19 yaşında olan Schiller, Temmuz ayındaki ilk duruşmadaki ifadesinde “Tepkimin tümüyle yanlış olduğunu ve yaptığımın hiçbir mazereti olmadığını biliyorum. Bay Brunner'in ölümünden çok üzgünüm. Bunu sözlerle ifade edebilmem mümkün değil” demişti.


Bugün 18 yaşında olan Leibinger de Brunner'i öldürmeyi istemediklerini belirterek çok üzgün olduğunu söylemiş ve af dilemişti.

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