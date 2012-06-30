Almanya'yı 2 golle yıkan Balotelli kim?

İki golle Almanya’yı bitiren Mario Balotelli, sıradışı yaşamıyla dikkat çekiyor.



Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Palermo’da dünyaya gelen ve 18 yaşına kadar Gana vatandaşı sayılan genç yıldızın hayatı Inter’e tranferiyle değişti. “Süper Mario” başarısıyla olduğu kadar, saha dışında yaptıkları ve söylemleriyle de konuşuldu.

Futbol dünyası Euro 2012’nin yarı finalinde attığı 2 golle Almanya’yı yıkan Mario Balotelli’yi konuşuyor. Peki kim bu adam? Tam adı Mario Barwuah Balotelli olan İtalyan yıldız, 12 Ağustos 1990’da İtalya’nın güneyindeki, mafya aileleriyle ünlü Sicilya Adası’nın Palermo kentinde dünyaya geldi. Siyahtı, fakirdi, sağlık problemleri vardı. Bağırsaklarındaki sorunlar nedeniyle birçok kez ciddi ameliyatlar geçirdi. Ailesi ona bakamadı ve “Balotelli Ailesi”ne evlatlık olarak verildi.



Irkçı tezahüratlara maruz kaldı



Balotelli, futbola 5 yaşında San Bartelomeo’da başladı. 12 yaşında Lumezzane ile devam etti. Denenmek için Barcelona’ya gitti, 3 maçta 8 gol attı ama vatandaşlık konusundaki belirsizliği sorun yarattı. 18 yaşına kadar Gana vatandaşı sayılan Balotelli’nin yaşamı Inter’e transferiyle değişti. 4 Kasım 2008’de Anorthosis’e attığı golle Devler Ligi’nde gol atan en genç Inter’li oldu. Irkçı tezahüratlara maruz kaldı. 3 İtalya şampiyonluğuyaşadı. Manchester City’ye transfer oldu. Orada da şampiyonluk yaşadı.



Havai fişeklerle kendi evini yaktı



Balotelli’nin karıştığı bazı skandallar şöyle: 2009’da kendi taraftarlarına el-kol hareketleri yaptı. Inter’in ezeli rakibi Milan’ın formasıyla poz verdi. 2010’da altyapıda oynarken çocuklara dart oku attı. Barcelona’yı yendikleri maç sonrası formasını yere attı. 2011’de Manchester United maçı öncesinde havai fişeklerle kendi evini yaktı. Porno yıldızıyla beraber oldu. Noel Bana kılığına girip para dağıttı. Şehrin en işlek cadesine çişini yaptı. Rooney ve Ronaldo’nun da birlikte olduğu hayat kadınlarıyla gece alemleri yaptı.

Star gazetesi