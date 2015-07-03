Almanya'ya sığınmak zorlaşıyor



Alman Parlamentosu'nda yardım örgütleri ve muhalefetin eleştirisine rağmen Oturum Yasası'ndaki öngörülen tartışmalı değişiklikler kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, sabıkası olan yabancılar ve mülteciler sahte bildirimde bulunmaları halinde hızlı bir şekilde sınır dışı edilecek. Öte yandan şimdiye kadar yasal statüsü belirsiz, ancak Almanya'da kalmalarına göz yumulan yabancıların ise Almancaya hâkim olmaları ve Almanya'daki geçimini sağlayabilmeleri halinde uzun süreli ikamet iznine sahip olmaları öngörülüyor.

Parlamentoda yaptığı konuşmada yeni düzenlemenin gerekliliğini savunan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, "korunmaya hakkı olanlarla olmayanların ayırt edilmesi gerektiğini" söyledi.

"Ayrım tehlikeli"

Ancak mültecilere yardım örgütleri ve muhalefet, bu tür bir ayrıma gidilmesine tepkiyle karşılıyor. Sol Parti'nin içişleri sözcüsü Ulla Jelpke, "iyi ve kötü mülteciler diye yapılan ayrımın utanç verici ve tehlikeli" olduğunu söyledi.

Bu noktada da eleştiriler sınır dışı etme yetkisinin genişletilmesine odaklanıyor. Resmi makamlar, "şüpheli" olarak görülen yabancıların ülkeye girişini ya da oturum hakkı elde etmesini daha kolay engelleyebilecek. Sınır dışı edilmesi kararlaştırılan "şüpheli" kişinin kaçma ihtimali varsa 4 güne kadar da gözaltında tutulabilecek.

Yasa, yeni tutuklama gerekçeleri de öngörüyor. Buna göre, başka bir Avrupa ülkesinde iltica başvurusuna yanıt bekleyen kişi, başvurusuna yanıt almadan Almanya'ya gelirse tutuklanabilecek. Ayrıca sahte kimlik kullananlar, resmi belgeleri tahrip edenler ve kaçakçılara büyük miktarlarda para ödeyenler de cezaevine gönderilebilecek.