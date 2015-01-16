T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya saldırı tehdidi iddiası

Der Spiegel yabancı gizli servislerin Alman yetkililere, radikal İslamcıların Almanya'da Dresden ve Berlin'de ana tren garları ve Pegida yürüyüşlerine saldırı düzenleyeceği bilgisini ilettiğini öne sürdü.

16 Ocak 2015 21:39


Spiegel dergisinin özel haberine göre yabancı gizli servisler Almanya'da saldırı planlandığına yönelik olarak aldıkları istihbaratı Alman yetkililere iletti. Haberde özellikle Berlin ve Dresden'da ana tren garlarının hedef alınabileceği belirtildi. Dergi, yabancı gizli servislerin uluslararası alanda ünlü radikal İslamcıların iletişim bilgilerine dayanarak bu bilgiyi ilettiğini yazdı. Buna göre sadece ana tren garları değil, İslam karşıtı, kısa adı Pegida olan Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar hareketinin her hafta düzenlediği gösterilere de saldırı düzenlenmesi söz konusu.

Haberde görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yabancı gizli servislerin verdiği bu bilgilere temkinli yaklaştıklarını belirtti ancak gerekli güvenlik önlemlerin alındığının altını çizdi. Emniyet birimlerinin bu bilginin ışığında özellikle büyük kentlerdeki ana tren garlarında önlemleri artırdığı belirtildi.

Haberde yetkililerin, Paris'te Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyen Kouachi kardeşler ile Almanya'daki radikal İslamcıların dolaylı bir bağlantı içinde olduğu tespitinde de bulunduğuna dikkat çekildi. Kouachi kardeşlerden birinin 2011 yılında Umman'a yaptığı seyahatte, daha sonra Suriye'ye giden, El Kaide'nin üst düzey bir yetkilisi ile buluştuğu kaydedildi. El Kaide'den bu yetkilinin kullandığı telefonun, Suriye'de ölen, Almanya'nın Dienslaken kentinden Suriye'ye giden cihatçı Marcel L. ile de iletişimde olduğundan şüpheleniliyor.

Almanya'dan Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenlerin sayısı artıyor. Güvenlik birimlerine göre cihat için savaşmak üzere Almanya'dan toplam 600 kişi Irak ve Suriye'ye gitti. Bunlardan 60'ının çatışma ya da intihar saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor. Yetkililer son olarak Dienslakenlı Mustafa K., Hassan D, ve Marcel L.'nin öldüğünü açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Der SpiegelAlmanAlmanya DresdenBerlinPegidaAlmanyaDresdenBatıKarşı Vatansever AvrupalılarHaberdeBakanlığıParis Charlie HebdoKouachiUmmanSuriye KaideKaideSuriyeAlmanya DienslakenMarcelIrakDienslakenlı Mustafa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24