Almanya'ya saldırı tehdidi iddiası



Spiegel dergisinin özel haberine göre yabancı gizli servisler Almanya'da saldırı planlandığına yönelik olarak aldıkları istihbaratı Alman yetkililere iletti. Haberde özellikle Berlin ve Dresden'da ana tren garlarının hedef alınabileceği belirtildi. Dergi, yabancı gizli servislerin uluslararası alanda ünlü radikal İslamcıların iletişim bilgilerine dayanarak bu bilgiyi ilettiğini yazdı. Buna göre sadece ana tren garları değil, İslam karşıtı, kısa adı Pegida olan Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar hareketinin her hafta düzenlediği gösterilere de saldırı düzenlenmesi söz konusu.

Haberde görüşlerine yer verilen İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, yabancı gizli servislerin verdiği bu bilgilere temkinli yaklaştıklarını belirtti ancak gerekli güvenlik önlemlerin alındığının altını çizdi. Emniyet birimlerinin bu bilginin ışığında özellikle büyük kentlerdeki ana tren garlarında önlemleri artırdığı belirtildi.

Haberde yetkililerin, Paris'te Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyen Kouachi kardeşler ile Almanya'daki radikal İslamcıların dolaylı bir bağlantı içinde olduğu tespitinde de bulunduğuna dikkat çekildi. Kouachi kardeşlerden birinin 2011 yılında Umman'a yaptığı seyahatte, daha sonra Suriye'ye giden, El Kaide'nin üst düzey bir yetkilisi ile buluştuğu kaydedildi. El Kaide'den bu yetkilinin kullandığı telefonun, Suriye'de ölen, Almanya'nın Dienslaken kentinden Suriye'ye giden cihatçı Marcel L. ile de iletişimde olduğundan şüpheleniliyor.

Almanya'dan Suriye ve Irak'a savaşmaya gidenlerin sayısı artıyor. Güvenlik birimlerine göre cihat için savaşmak üzere Almanya'dan toplam 600 kişi Irak ve Suriye'ye gitti. Bunlardan 60'ının çatışma ya da intihar saldırılarında öldüğü tahmin ediliyor. Yetkililer son olarak Dienslakenlı Mustafa K., Hassan D, ve Marcel L.'nin öldüğünü açıklamıştı.